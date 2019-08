Rychlonožka dal Spartě sbohem, bude kopat o záchranu

Čeká ho sice tvrdá bitva o záchranu, věří však, že bude zase pravidelně hrát nejvyšší soutěž. Srbský fotbalista Vukadin Vukadinovič přestoupil z pražské Sparty do Karviné. Osmadvacetiletý ofenzivní záložník se během dvou let v letenském celku neprosadil a naposledy na jaře hostoval v druholigovém tureckém Bolusporu.

Během angažmá ve Zlíně upoutal svou rychlostí. Ve hře dokonce mělo být udělení českého občanství, aby mohl posílit reprezentaci. Vukadin Vukadinovič pak byl jednou nohou ve Slavii, ale nakonec skončil u rivala na Letné.

Tam se ovšem i kvůli častým zraněním nestal očekávanou oporou a odehrál jen deset ligových zápasů a byl vypůjčen zpět do Zlína, kde se mu předtím dařilo, a do Bolusporu. Aktuálně se připravoval s béčkem Sparty, do áčka už se s ním nepočítalo. Proto bere Karvinou, která je po třech kolech bez bodového zisku na posledním místě tabulky.

ODCHOD | Vukadin Vukadinović opouští Spartu. Osmadvacetiletý srbský záložník, který se připravoval na novou sezonu se sparťanským B-týmem, se dohodl na přestupu do MFK Karviná. Vuky, ať se ti v další kariéře daří! 👍 #acsparta



➡ https://t.co/G64FmcyGIs pic.twitter.com/fqvi4CStWa — AC Sparta Praha (@ACSparta_CZ) 2. srpna 2019

"Moc se těším. Chci hrát ligu, po návratu z Turecka jsem byl v béčku Sparty a hrál převážně přípravné zápasy. Bavil jsem se s Filipem Panákem, jehož znám právě odsud. Chválil, že se v klubu za poslední roky hodně změnilo, krásný stadion a zázemí. Moc se těším na neděli a na první zápas," líčí na klubovém webu rodák z Bělehradu.

V české nejvyšší soutěži ještě působil v Jablonci a Slavii, celkem ve 116 utkáních zaznamenal 11 branek a 15 asistencí.

A právě proti sešívaným může Vukadinovič v neděli sehrát svou premiéru za Karvinou.

"O Vukadina jsme měli dlouhodobý zájem. Už před pěti lety, kdy jsme hráli druhou ligu, u nás byl, ale nakonec dal přednost nabídce Slavie. Jsme rádi, že tentokrát se už všechno podařilo dotáhnout. Rychlého a dynamického fotbalistu na kraj hřiště potřebujeme," kvituje sportovní ředitel Lubomír Vlk.