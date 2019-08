Byl to gól? Jsem si jistý, že ano, tvrdí liberecký střelec Pešek. Spíše ne, oponuje sudí

„Jsem si jistý, že jsem to viděl za brankovou čárou. Viděl jsem to dobře. Spoluhráči to také viděli. Hned jsem běžel za panem rozhodčím, ale ten mi řekl, že to viděl stejně jako já, ale gól neuznal," řekl s hořkým úsměvem Jakub Pešek. „Nedá se nic dělat, kdyby bylo video, nahlásilo by to a viděli by jasný gól," dodal Pešek. Systém VAR je zatím pouze na některých ligových zápasech.

„Myslím, že podle reakcí hráčů, kteří u toho byli, i podle opaření Olomouce, všichni věděli, že branka byla. Co mám informace nyní, byla naprosto regulérní," řekl na pozápasové tiskovce liberecký trenér Pavel Hoftych.

Rozhodčí jsou však proti. „Samozřejmě každý řešil, jestli byl míč plným objemem za brankovou čárou. Ze svého postavení jsem to komunikoval s hlavním rozhodčím a dal jsem mu takovou informaci, že dle mého názoru míč celým objemem nepřešel přes brankovou čáru," pověděl první asistent Jakub Hrabovský. Už poté, kdy viděl opakované záběry na internetu.

„Asi osmkrát jsme si je stopovali a z dostupných záběrů nelze říci, že ten míč přešel celým objemem přes brankovou čáru, spíše ne," řekl Hrabovský, jenž však přiznal, že v inkriminovaný moment nebyl v optimálním postavení.

Hoftych rýpal do asistenta

„Ideální by bylo, kdybych byl přímo na brankové čáře a vzhledem k tomu, že já coby asistent rozhodčího musím být v linii s předposledním bránícím hráčem, v době kopu jsem byl přibližně na úrovni malého vápna a přesouval jsem se směrem k brankové čáře, takže jsem byl zhruba tři metry od brankové čáry. Dříve jsem to nestihl, i když bych rád," popsal první asistent, do něhož si na tiskové konferenci rýpl Hoftych.

„První asistent ji samozřejmě vidět nemohl, protože byl někde na vápně, neboť se celou dobu věnoval naší lavičce a chtěl komunikovat a rozdávat karty. Takže potom mu nestačily běžecké síly, aby byl ve správném postavení," poznamenal Hoftych, který dostal na popud Hrabovského v prvním poločase žlutou kartu, ve druhém zase jeho asistent Pavel Medynský. „Došlo k projevům sportovní nespokojenosti a protestování," vysvětlil první asistent.