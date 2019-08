Rozhodlo naše větší srdíčko, tvrdí po výhře Slovácka hrdina

Díky vám se po duelu blízkých soupeřů raduje téměř celé Uherské Hradiště. Jak se cítíte?

Skvěle. Jsem strašně šťastný. V kabině panuje obrovské nadšení. Předtím jsme prohráli doma s Budějovicemi a utrpěli jsme debakl s Jabloncem. O to je vítězství nad Zlínem pro nás důležitější.

Jak jste šestigólový výprask na severu Čech vstřebával?

Dva dny jsem nosil vysokou porážku v hlavě. Ale taky jsem si říkal, že jsou v životě horší věci než prohra ve fotbale. Takže zhruba od středy jsem se už soustředil výhradně na derby. V kabině jsme si předsevzali, že potřetí v řadě už prohrát nesmíme. Povedlo se.

Co především rozhodlo, že jste urvali se Zlínem tři body?

Podle mého názoru naše větší srdíčko. Nechali jsme na hřišti úplně všechno. Myslím, že jsme zvítězili zaslouženě.

Bude vás tak důležitá branka něco stát do týmové kasy?

To snad ne. Aspoň doufám. (smích).

Brankář Zlína Stanislav Dostál a Tomáš Zajíc ze Slovácka v akci během utkání 4. kola ligy.

Luděk Peřina, ČTK

Nejvíc prý derby prožívá kapitán Daníček. Je to pravda?

Asi jo. On je vždycky proti Zlínu strašně moc nahecovaný. Ale to platí i o nás ostatních. Zejména těch, kteří jsou stejně jako on odchovanci Slovácka.

Jaká bude oslava?

Tak to ještě nevím. Uvidíme, jak se to vyvine. (úsměv).

Na hrotu vás tentokrát doplňoval Ondřej Šašinka, který přišel na hostování z Ostravy. Zdálo se, že vám souhra klapala...

Souhlasím. Docela si rozumíme. On je mladý a hodně běhavý. Myslím, že nám hodně pomůže.

Úvod ligy jste kvůli zranění nestihl. Už jste zdravotně v pořádku?

V Jablonci jsem ještě cítil v kotníku bolest. V utkání se Zlínem už jsem se cítil mnohem líp. A příští týden v Plzni to bude snad ještě lepší.

Tomáš Zajíc ze Slovácka, autor první branky v ligovém utkání se Zlínem. Vpravo brankář Zlína Stanislav Dostál.

Luděk Peřina, ČTK

Po triumfu v derby se vám asi na západ Čech pocestuje dobře, že?

Máme větší klid. Kdybychom tam jeli jen se třemi body, bylo by to špatné. Proti Viktorce to bude rozhodně strašně těžký duel, ale třeba nebudou Plzeňští po vypadnutí z Ligy mistrů v optimální psychické pohodě. Zkusíme toho využít a něco tam uhrát.