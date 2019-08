Vrba: Pro Bohemku je utkání s Plzní zápasem roku. Remíza podle něj sedí

Fotbalové Plzni to u Botiče nesedí. Se sobotní bezbrankovou remízou v duelu 4. kola první ligy nevyhrála na stadionu Bohemians 1905 potřetí v řadě. Zaznamenala tak první bodovou ztrátu na podzim. „Nevím, jestli je to náhoda, Bohemka se proti nám vždycky zvláštně vyhecuje, má obrovskou motivaci.“ uvedl kouč Viktorie Pavel Vrba.

Loni na jaře odjel jeho tým z Ďolíčku s pětibrankovým přídělem (2:5), před rokem uhrál remízu 2:2. Teď si odváží znovu jen bod. „Pro Bohemku je zápas s námi možná zápasem roku, aspoň mi to tak vždycky připadalo. Fanoušci ji podporují, nechtějí vidět její prohru. Utkání odmakala, jak se sluší a patří. Za bojovnost a nasazení si bod zasloužila," uznal Vrba.

Viktoriáni se proti agresivním klokanům těžko prosazovali. Největší možnost měli v úvodu zápasu, kdy Řezník ve skluzu překopl. Navrch začali mít od 70. minuty, vyloženou příležitost si ale nevytvořili. Nadějnou střeleckou pozici si v samém závěru připravil agilní Kopic, z hranice šestnáctky minul. Západočeši tak podruhé v řadě nevystřelili gól (v úterní odvetě 2. předkola Ligy mistrů padli na půdě Olympiakosu 0:4).

Michael Krmenčík z Viktorie Plzeň během utkání 4. kola Fortuna ligy na hřišti Bohemians 1905.

Vlastimil Vacek, Právo

„Ve vápně asi nejsme dostatečně důrazní. Nebo nezpracujeme balon, když můžeme jít sami na gólmana," povzdechl si Vrba, který narážel na situaci, v níž zaváhal Mihálik. Pokud by dokázal balon zkrotit, postupoval by na gólmana Valeše.

Vrbovi se příliš nepozdával první poločas, naopak druhý podle něj z pohledu jeho celku snesl solidní herní měřítko. „V první půli nás Bohemka přehrávala důrazem, soubojově, byla lepší. Měla víc standardek. Nechci říct, že kralovala, ale byla blíž ke gólu než my. Po přestávce se to otočilo, zlepšili jsme přihrávku, přechodovou fázi. Škoda, že jsme nedohráli některé akce do konce. Gól jsme nedali, výsledek tudíž sedí," podotkl Vrba, který vzhledem k úternímu zápasu s Olympiakosem nezvažoval, že by sestavu protočil razantněji.

„Když jsou mezi zápasy tři dny, není problém. Myslím, že jsme tempo stupňovali, byli jsme na tom v závěru lépe než Bohemka. Co se týká kondice, problém jsem žádný neviděl," pověděl plzeňský kouč.

Mrzelo ho, že po souboji s domácím Keitou musel ze hry stoper Pernica, kterému z hlavy tekla krev. „Má dva štychy. Nevím, jak souboj vypadal, jestli ho protihráč trefil loktem. Pokud ano, tak to samozřejmě není dobře," prohlásil Vrba. Stoperská pozice je v nové sezoně pro Plzeň začarovaná. Dlouhodobě mimo hru je Hubník, v úvodním kole musel v první půli střídat pro zranění Hejda. Nyní ho napodobil Pernica. „Náš kádr je zatím dostatečně široký, Hejda, který nahradil Pernicu, to po zranění zvládl dobře," dodal Vrba.