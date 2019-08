Že dali hráči Slovácka do derby víc srdíčka? Umožnil jim to rozhodčí, tvrdí trenér Zlína

Co vás tak rozčílilo?

Mísí se ve mně spousta pocitů. Měl jsem po dlouhých letech velkou chuť jít si po utkání podiskutovat s rozhodčím. A úplně mě dorazilo, když z lavičky Slovácka přilétl v závěru v době našeho náporu na hřiště druhý míč. Chtěli si tak vynutit, aby sudí hru přerušil. Z toho jsem byl úplně zděšený. Hned jsem jim šel říct, ať kopnou do hřiště další dva balony, které byly poblíž. Vytočilo mě to, myslel jsem, že je na stadionu v Uherském Hradišti kulturní prostředí.

Váš tým chyby neudělal?

Ale ano. Rozhodující gól jsme dostali po našem autu v úplném závěru prvního poločasu. A taky jsme poztráceli zcela zbytečně řadu míčů. To je pro mužstvo, které má věkový průměr devětadvacet roků, zcela nepřijatelné. Zbytečně jsme tím dostávali domácí do tlaku. My jsme naše šance bohužel neproměnili. V tomto směru mně střetnutí připomnělo předchozí venkovní duel v Olomouci. Ten se vyvíjel podobně, a rovněž jsme tam 0:1 padli.

Hráči Slovácka tvrdili, že dali do zápasu víc srdíčka. Souhlasíte?

Ne. Ale pokud to tak vypadalo, tak já tvrdím, že jim to umožnil rozhodčí.

Můžete být konkrétní?

Nikoli. Nejdřív musím utkání vidět na videu. Ale jsem přesvědčený, že moji fotbalisté dali taky do zápasu úplně všechno.

Jako střídající hráče jste poslal v průběhu utkání na trávník vesměs mladíky. To byl záměr?

Ano. Mělo to dva důvody. Někteří zkušení borci jako Čanturišvili, Podio nebo Železník jsou zraněni. Teď k nim přibyl Matejov. Nepostavím je dřív, než se stoprocentně uzdraví. A taky se blíží závěr přestupního termínu a já chci mít jasno v tom, na co konkrétní fotbalisté mají nebo nemají. A u mladých hráčů, kteří jsou ve Zlíně velmi zajímaví, to zjistím nejlépe tak, že je prostě hodím do vody.

Jak vážná jsou zranění těch, které jste vyjmenoval?

Nic katastrofického. Žádný z nich by neměl chybět déle než několik týdnů.

Chystáte ještě do září příchody nějakých posil?

Ano. Hodláme být na přestupovém trhu aktivní. Máme pár jmen připravených, s některými hráči už vedeme i konkrétní jednání.