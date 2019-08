Čoličova pumelice nadchla Střelecký ostrov

Rozběhl se a z pětadvaceti metrů vypustil pumelici, která všechny diváky na Střeleckém ostrově ohromila. Benjamin Čolič zkraje druhé půle parádní ranou z přímého kopu srovnal v bitvě s Jabloncem na 1:1. „Už v minulosti jsem dal podobných gólů asi sedm nebo osm. Poslední roky to trénuji, zkouším takhle střílet po tréninku," tvrdil českobudějovický bek.

Předvedl skvělou kopací techniku, která zahřála i Davida Horejše. „Kopnul to opravdu fantasticky," smekl domácí kouč. Osmadvacetiletý Bosňan oblékal v předešlých dvou sezonách dres Karviné, premiérového ligového zásahu v české lize se ale dočkal až po červnovém přestupu do Dynama. „Budu za něj muset něco zaplatit do kasy. Akorát nevím kolik, musím se zeptat Tábora (Ivo Táborský)," usmíval se rodák ze Sarajeva.

Jeho projektil nalil fotbalistům z jihu Čech krev do žil. V první půli totiž fandy výkonem nenadchli. Po zaváhání stopera Nováka navíc brzy inkasovali z kopačky Jana Sýkory. „Udělali jsme obrovskou chybu. Po pauze jsme se ale zvedli a ukázali kvalitu," těšilo Horejše.

Sýkorovi dva góly nestačí

Žádné nadšení však nevyzařovalo z tváře Sýkory, byť skóroval už potřetí za poslední dva ligové duely. „To nic neznamená. Až dám gólů patnáct, můžeme se bavit. Od začátku zápasu jsem se navíc necítil dobře. Měl jsem těžké nohy, nelepilo mi to, naštěstí jsem se chytil gólem," utrousil 25letý jablonecký záložník.

Jeho tým postrádal zdravotně indisponované opory Hübschmana, Kratochvíla a Holíka. I tak ale přijel na půdu nováčka vyhrát. „Bod je pro nás málo. Z první půle jsme měli vytěžit víc. Pak přišla standardka po faulu, který podle mě nebyl. Čolič to trefil fantasticky a pak už jsme tahali za kratší konec," povzdechl si Sýkora.