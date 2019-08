Měl jsem těžké nohy a nelepilo mi to, štvalo Sýkoru. Přesto za Jablonec opět pálil ostrými

Zdálo se, že váš rychlý vedoucí zásah přitom Jablonec hodně povzbudil...

První poločas byl z naší strany dobrej, akorát jsme špatně řešili finální fázi. Vytěžili jsme pouze jeden gól. Soupeře jsme pustili jenom ke střelám z dálky, jinak k ničemu. Do druhé půle jsme taky chtěli vstoupit dobře, jenže pak přišla standardka po faulu, který podle mě nebyl. Čolič to trefil fantasticky a potom už jsme tahali za kratší konec. Nějaké náznaky šancí jsme měli, ale nic úplně vážného.

Domů nakonec vezete jen bod, potěší alespoň vaše střelecká bilance?

Tři góly, to zatím neznamená vůbec nic. Je to jenom začátek. Až jich budu mít patnáct, tak se o tom můžeme bavit. Jsem rád, že jsem je dal, ale dneska bych radši bral výhru.

Na trávníku jste ale působil hodně živým dojmem.

Vážně? Jestli to takhle bylo vidět, tak je to dobré. Já se totiž od první minuty necítil dobře, měl jsem těžké nohy, nelepilo mi to. Naštěstí jsem se gólem trochu chytil.

Je gól v Budějovicích alespoň malinkou náplastí za vyřazení ve druhém předkole Evropské ligy s Pjunikem Jerevan? Ve čtvrteční odvetě jste měl na kopačce gól...

Náplast to žádná není. Kdybychom vyhráli, tak možná jo. Jak říkám, jsem za gól rád, ale radši bych bral výhru.

Bylo těžké přepnout po dvou dnech zase na ligu?

Nebylo. Jsme profíci a tohle musíme umět. Je to jenom v hlavách. V pátek jsme si k tomu něco řekli, hodili Pjunik za hlavu a nastavili si, že chceme v Budějovicích vyhrát. Bohužel se to ale nepovedlo. Mrzí nás to, bod je pro nás málo.

Projevila se na vás ve druhé půli i únava?

Pravdou je, že nám nejely tolik nohy, ale na tohle se nemůžeme vymlouvat. Kdybychom jako loni hráli skupinu Evropské ligy, podobný hrací režim bychom měli furt. Takové zápasy musíme vyhrávat, i když Budějovice hrály dobře.