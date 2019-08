Nic neprovedli, ale na Slavii stejně nesmějí. Mrzí nás to, zní z libereckého tábora

„Sektor hostů zůstává uzavřen, tak jak je dáno disciplinárním řádem. Oba kluby jsme informovali, které osoby se mohou utkání účastnit, počínaje funkcionáři klubů a zástupci médií konče," vyjasnil mluvčí Ligové fotbalové asociace (LFA) Štěpán Hanuš.

Po posledním utkání s Olomoucí kotel Liberce vyvěsil choreo s jasným vzkazem: ‚Disciplinárka nám zakazuje výjezd. Proč?'

„Vedení klubu, hráči i realizační tým rozumí legitimním dotazům našich fanoušků a jsou na jejich straně," snažil se severočeský klub svým příznivcům umožnit výjezd do Edenu, neboť za vzniklou situaci nijak nemohou. „Minimálně naši fanoušci by na stadionu být měli. Nevidím důvod, proč by měli mít zakázaný vstup na stadion," zmínil i trenér Liberce Pavel Hoftych.

Zda to půjde či nikoli bylo dlouho otevřené, šance se však rapidně snížila poté, co Slavia zavrhla odvolání a definitivně přijala trest v podobě prázdného hlediště. Osiřelý nakonec zůstane i sektor hostů, přestože podle Rozpisu soutěže by organizátor měl hostujícímu týmu zaručit pět procent z celkové kapacity stadionu. Tento dokument nakonec přebil disciplinární řád.

Naši fanoušci se ptají a my jim naprosto rozumíme.

Trenér Hoftych na pozápasové tiskové konferenci to řekl jasně:

"Každopádně si myslím, že minimálně naši fanoušci by na stadionu být měli. Nevidím důvod, proč by měli mít zakázaný vstup na stadion." pic.twitter.com/xweQYGrtIq — FC Slovan Liberec (@FCSlovanLiberec) August 3, 2019

„Podnikli jsme příslušné kroky ve snaze umožnit návštěvu tohoto zápasu našim fanouškům, kteří za tuto situaci nijak nemohou. Nicméně jsme byli v úterý z Ligové fotbalové asociace informování, že otevření hostujícího sektoru při aplikaci trestu odehrání utkání bez přítomnosti diváků není v návaznosti na momentálně platný Disciplinární řád možné. Sektor hostů tak v sobotu bohužel bude muset zůstat uzavřený," řekl ředitel komunikace Liberce Tomáš Čarnogurský.

„Chystal jsem se tam se svým jedenáctiletým synem Matoušem, kterého hodně mrzí, že nemůže vidět svůj oblíbený klub. Moc se na to těšil, protože na Slavii je to vždy moc pěkný zápas na velkým stadionu a teď to neuvidíme. Nic jsme neudělali, takže mi to nepřijde spravedlivý," zlobí se dlouholetý fanoušek modrobílých Marek Dlouhý.

„Klidně by nás tam dvě stě pustit mohli. Pokud by se vstupenky distribuovaly jen přes FC Slovan, žádní slávisti by se tam nedostali," dodává Dlouhý.

A jeden z nejznámějších fanoušků Slovanu herec Ladislav Hampl přitakává: „Pro Liberec je zápas se Slavií v posledních letech hodně atraktivní. Osobně jsem sice kvůli pracovním povinnostem již dopředu věděl, že na něj nemohu, ale kdybych zrovna v tu dobu nehrál v divadle, určitě fandit vyrazím. Chápu tak naštvání ostatních libereckých fanoušků, kteří nic neprovedli a na fotbal stejně nesmí," vzkázal Hampl.

Disciplinární komise potrestala Slavii za výtržnosti několika chuligánů v duelu s Olomoucí, kteří vhodili do sektoru pro hosty zhruba deset minut před koncem několik světlic.