Nový start v Karviné. Nechápu, proč jsem ve Spartě nedostal šanci, říká Vukadinovič

Před pěti lety to Vukadin Vukadinovič, ještě jako kmenový hráč Jabonce, zkoušel v Karviné poprvé. To se ale ve slezském klubu hrála druhá liga a srbský fotbalista dal tehdy pochopitelně přednost hostování ve Slavii Praha. Dokonce si v sešívaném dresu zahrál v sezóně 2014/2015 dvaadvacet prvoligových utkání, díru do fotbalového světa v ní ale neudělal.

Výrazněji na sebe upozornil až ve Zlíně, kde prožil dosud nejpovedenější období. Zahrál si i Evropskou ligu a vyslyšel vábení pražské Sparty. Velkokluby ale jako by 28letému ofenzivnímu záložníkovi neseděly. Za dva roky odehrál za tým z Letné pouhých deset utkání, většinu času prožil na hostování a do kádru se nedostal ani po příchodu trenéra Václava Jílka.

Po nabídce přestoupit do posledního týmu Fortuna Ligy Karviné proto velmi rád skočil. „Možností jsem řešil více, ale pan Vlk (sportovní ředitel Karviné Luboš Vlk - pozn. aut) jednal velice rychle, no a když mi zavolal trenér Franta (Straka), tak jsem vůbec neváhal," přiblížil Vukadinovič.

Záložník Vukadin Vakadinovič se ve Spartě neprosadil

Vlastimil Vacek, Právo

V klubu bez velkých ambicí by chtěl znovu prorazit. „Vůbec nechápu, proč to ve Spartě bylo tak jak to bylo. Nechci to už rozebírat, ale pořádnou šanci jsem tam nedostal. Jsem rád, že můžu být tady, zdravý a že zase můžu hrát ligu. Když se s týmem zažiju, tak to bude zase dobré," radoval se Vukadinovič.

O záchranu jsem ještě nehrál

A vůbec mu nevadí, že s Karvinou se bude zřejmě pohybovat v jiných patrech tabulky, než na jaké byl zvyklý. „O záchranu jsem ještě opravdu nehrál, ale je teprve začátek sezóny. Máme bod se Slavií, což nikdo nečekal a může nám to sebevědomí posílit. Věřím, že v dalších zápasech s týmy, s nimiž bychom měli hrát vyrovnaně, to bude zase trochu lepší. Je tady spousta skvělých fotbalistů, máme výborného trenéra. Kluci teď třikrát prohráli, trochu chybělo sebevědomí, ale myslí, že úspěch s mistrem nás nakopne a už příští zápas bude lepší," řekl po domácí remíze 0:0 se Slavií.

Do bitvy s úřadujícím mistrem naskočil dva dny po přestupu. „Vůbec jsem nečekal, že bych mohl jít hrát. Ale trenér se mě ptal, jak se cítím a já se cítil dobře, přestože poslední mistrovský zápas jsem hrál v Turecku asi čtyři a půl měsíce zpátky," popisoval Vukadinovič.

V kondici se udržoval v béčku Sparty. „Měl jsem fantastickou přípravu pod Václavem Kotalem a Lubošem Loučkou. Dbali hodně na kondici, takže ta mi nechybí. Potřebuju se teď dostat do toho zápasového tempa, což šlo proti Slavii hodně ztěžka. Hrála hodně útočně, takže jsem v podstatě furt jenom bránil a moc míčů jsem nedostal," popisoval Vukadinovič.