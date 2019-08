Šli jsme za výhrou až do konce. Vyplatilo se to, těší zlínského hrdinu.

Z rozdílové trefy má o to větší radost, že chvíli předtím tutovku zahodil. „Jsem šťastný, že jsem to napravil. Až do závěrečného hvizdu jsme šli důsledně za výhrou a byli jsme nakonec odměněni," neskrývá nadšení. Už se těší na další ligový duel do Opavy. „Tam jsem fotbalově vyrůstal, bude to pro mě mimořádně speciální zápas," připouští Janetzký.

Na dresu nosí číslo 68. „Ne, Jágra nenapodobuji. Osmašedesátku má můj strýc, který hraje nižší soutěž na Opavsku. Domluvili jsme se, že si ji vezmu taky," prozrazuje.

Trenér Fastavu Josef Csaplár Janetzkého pochválil. „Naši hru hodně oživil. Myslím, že jsme vyhráli zaslouženě. Podle mého názoru jsme byli o gól lepší, byť nám přála i trocha štěstí a několikrát nás podržel Dostál," chválí brankáře.

Teplickému kouči Stanislavu Hejkalovi se střetnutí naopak nehodnotí dobře. „Bohužel jsme nakonec doplatili na pasivní hru, přestože se moje kritika paradoxně týká spíš prvního poločasu, v němž jsme neinkasovali. V Ostravě nám to ještě na body vyšlo, ve Zlíně už ne. Zaplatili jsme daň za neochotu běhat a důsledně napadat protihráče. Hlavně z výkonu a přístupu některých zkušených borců jsem docela zklamaný," svěřil se Hejkal.

Trenér Zlína Josef Csaplár.

Dalibor Glück, ČTK

Obrovské zklamání netají ani teplický záložník Patrik Žitný. Lituje především neproměněné šance z 83. minuty. „Já jsem gól nedal, domácí bohužel chvíli poté ano. Nechali jsme Janetzkého v naší šestnáctce na okamžik na penaltě úplně volného. To byla velká chyba," štve ho.

Ze vstupu do sezony Žitný příliš nadšený není. „Máme čtyři body ze čtyř utkání, což je málo. Ale utkání s Mladou Boleslaví máme k dobru," připomíná odložený duel.