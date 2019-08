Druhý gól Baníku? Podle mě ani náhodou, má jasno gólman Bohemky Valeš

Situace, po níž Baník otočil skóre z 0:1 na 2:1 a poprvé v utkání se dostal do vedení, byla v úplném finále velmi nepřehledná. Centr Fleišmana usměrnil na branku útočník Smola, gólman Roman Valeš balón neudržel a dobíhající Šindelář jej dostrkal do branky. Míč se v ní ale dlouho nezdržel, protože Valeš téměř okamžitě rukavicí balón znovu vystrčil před brankovou čáru.

„Z mého pohledu to gól nebyl ani náhodou. Vím, kde jsem byl a rukou jsem vůbec za sebe jakoby do brány, nehmatal," byl si Valeš jistý tím, že míč brankovou čáru nepřekročil.

Šindelář: Nevím, jak se to tam dostalo

Jasno do sporné situace nevnesl ani druhý z aktérů. „Dobíhal jsem tam, gólmanovi to naštěstí vypadlo, tak jsem do toho jenom tak plácl nohou, pak se to mezi námi ještě poodráželo a potom jsem přepadl přes gólmana. Nechci se hádat, jestli to bylo nebo nebylo za čarou, rozhodčí ale určil takhle a doufám, že správně. Fakt nevím, jak se to tam dostalo," nevnesl do situace jasno Šindelář, pro něhož to byla premiérová trefa v sezoně.

Do osudu utkání 5. ligového kola sporný moment nepromluvil zásadně, ale výrazně. „Nechci říkat, že jsme tím Bohemku položili, ale vedli a ještě do poločasu jsme to otočili. To na jejich psychiku asi nebylo nic moc," vypíchl důležitost druhé branky ostravský stoper.

Valeš: Byl to rozhodující moment

A brankář hostů Valeš s ním jenom souhlasil. „Byl to rozhodující moment a pro nás velká facka. Dali na 2:1 a dostali se na koně. Pravda, nerozhodoval o naší porážce, protože jsme dostali další dva góly po vlastních chybách, ale to je věc jiná. Další průběh utkání to mohlo ovlivnit. První poločas určitě," nastínil Valeš.

Baník ve druhém poločase po Vackem proměněném pokutovém kopu v 60. minutě o vedení přišel, druhým gólem v utkání Kuzmanoviče a přesnou hlavičkou Smoly nicméně Ostravané dokráčeli k premiérovému vítězství na svém hřišti v sezoně.

„Nezasloužili jsme si vůbec bodovat, protože jsme neběhali. Byli jsme tam zapíchlí jako panáci," zlobil se trenér hostí Martin Hašek. O regulérnosti druhého gólu Baníku nepochyboval. „Z mé pozice jsem to neviděl a není to ani problém můj, ale rozhodčích. Byl nepříjemný především v tom, že jsme vedli a soupeř to v krátké době otočil,