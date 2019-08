Oscar v Edenu nekopal. Míří do Slavie, zůstane v Liberci na hostování?

Cesta na Ostrovy byla lákává, rodák z Monrovie ovšem do Premier League nezamířil. A sešívaní, kteří teď přišli také o záložníka Zmrhala, se dali do díla.

Mohlo dojít ke kuriózní situaci, že by Oscar poslední zápas za Slovan odehrál právě na Slavii - a pak do ní přestoupil. Oscar však v nominaci k utkání chyběl.

„Rozhodli jsme se den před zápasem. Vysvětlil jsem mu, že poté, co proběhlo, má hlavu rozhozenou. Nejdřív Manchester City, teď Slavia... Těžká situace pro něj i pro nás, protože nám chyběl. Ale pochopil to," vysvětluje trenér Pavel Hoftych, že chtěl klíčového záložníka uchránit v Edenu ještě většího tlaku.

Sledovali ho tři měsíce

Kouč nicméně doufá, že Oscara bude mít ještě aspoň do konce podzimu k dispozici, i kdyby už patřil sešívaným.

„Probíhá jednání na nejvyšší úrovni. Je varianta, že by v Liberci dál hostoval ze Slavie," doufá Hoftych.

Josef Hušbauer, Nicolae Stanciu, Tomáš Holeš, Tomáš Souček a Lukáš Masopust oslavují gól na 1:0 .

Vlastimil Vacek, Právo

Přestup by mohl být oznámen již během neděle.

„Sledovali jsme Oscara tři měsíce. Je mladý, zajímavý hráč, hodně se nám líbí. Udělal velký progres, hodí se nám. Jednání mezi kluby probíhá a uvidíme, jak dopadne," potvrzuje Jindřich Trpišovský, trenér Slavie.

Univerzální varianta do budoucna

Oscar je univerzální, potřebujeme však pravidelně hrát. „Nejlíp by asi bylo, abychom ho získali a on dál hrál v Liberci a měl herní praxi. My bychom zase měli hráče připraveného do budoucna, který by nám třeba nahradil některý z odchodů," přemítá kouč.

Trenér Slovanu Liberec Pavel Hoftych a Josef Hušbauer ze Slavie Praha během utkání.

Vlastimil Vacek, Právo

Typologickou náhradou za Zmrhala ovšem Oscar není. „Měl jsem na mysli jiného hráče. Musíme si vyhodnotit, jestli další levou nohu vůbec potřebujeme. Proti Liberci na levém kraji nastoupil Holeš, pak máme ještě Ševčíka, Masopusta, Van Burena," poukazuje Trpišovský.