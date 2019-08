Nejhorší zápas, shodli si kouč i gólman Jihočechů

„Dostali jsme tvrdou facku. Byl to náš nejhorší výkon za dobu, co jsem u týmu. Po výborných výkonech ve druhé lize a povedeném úvodu v nejvyšší soutěži jsme si tvrdě sedli na zadek. Možná ta chvála vlezla trochu hráčům do hlavy. První poločas jsme úplně prohospodařili, domácí byli ve všem lepší. Ve druhém se některé věci zlepšily, ale do zápasu už jsme se nedostali. Teď se ukáže, jak jsme opravdu silní," konstatoval David Horejš.

Gólman Jindřich Staněk zachránil hosty několika zákroky od debaklu. „Měl jsem i štěstí, že mě trefili, ale co je to platné, když jsme prohráli a nemáme ani bod. Minimálně pro jeden jsme do Příbrami jeli. První poločas, ale pak i celý zápas celkověm byly nejhorší od návratu do ligy. Ta první půle byla z naší strany bez nasazení. Nedostupovali jsme soupeře, já udělal chybu při druhém gólu... Příbram hraje ligu déle než my. Tyhle zápasy jsou vždycky těžké a my to nezvládli," přiznal.

Alvir: Za první gól jsem šťastný

Pětadvacetiletý chorvatský záložník Marko Alvir hostuje v Příbrami ze Slavie. Na začátku sezony se dostal do formy, což potvrdil gólem do sítě Dynama. „Můj první ligový, jsem za něj šťastný. Měl jsem ještě další šance, mohl jsem dát i hattrick, ale i tak jsem spokojený. Hlavně za mužstvo. Hráli jsme opravdu dobře, k ničemu soupeře nepustili a máme tři důležité body," liboval si po utkání.

Trenér Roman Nádvorník označil první půli za nejlepší výkon v podzimních pěti kolech. „Mohli jsme a měli vyhrát vyšším rozdílem, ale tři body samozřejmě bereme rádi. V půli jsem hráčům připomněl, že zápas není rozhodnutý a nesmíme pustit Dynamo do hry nějakým hloupým gólem, jako to bylo s Bohemkou, kdy jsme ztratili dvougólový náskok a Voltr zachraňoval výhru. Hráči to dodrželi, i když jsme po změně stran nehráli už tak ofenzivně. Tentokrát jsem s hrou celého týmu opravdu spokojený. Musíme na výkon však navázat," zdůraznil po utkání domácí kouč.