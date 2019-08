Dostali jsme facku a padli na zadek. Teď se ukáže, jak jsme silní, zlobil se kouč Jihočechů Horejš

Dynamo si mohlo odvézt z Příbrami debakl. Co se s týmem stalo?

Nepodali jsme dobrý výkon. Příbram šla za vítězstvím od první minuty. Vyhrávala osobní souboje, byla agresivnější, rychlejší, u všeho první. Na všech postech měla lepší hráče. Nám chybělo nasazení. První poločas jsme absolutně nezvládli.

Čím si to vysvětlujete?

Po té chvále po třech předchozích zápasech si hráči asi mysleli, že to v Příbrami půjde samo. Dostali jsme tvrdou facku a padli na zadek. Domácí vyhráli zcela zaslouženě. Doufám, že tahle porážka a výkon pro nás budou poučením. Takhle se o ligové body nehraje. Z výkonu v Příbrami jsme zklamaní. Zápas jsme nezvládli.

Byl to nejhorší výkon Dynama v prvních pěti ligových kolech?

Nejen to. Byl to nejhorší výkon za ten rok, co jsme s mými asistenty u mužstva. Takovou hrou jsme se neprezentovali ani ve druhé lize. To, co nás vždycky zdobilo v naší hře, tentokrát chybělo. Nevím proč. Musíme si to vyříkat.

Po zápase jste v kabině mluvil hodně nahlas. Byla bouřka i v poločase?

Nemělo cenu dělat nějakou bouřku, řvát. Kluci si sami uvědomovali, že hráli v první půli velmi špatně. Kdybychom mohli vyměnit pět hráčů, tak bychom to udělali. S asistenty jsme si řekli, že s tím musíme něco udělat, něco změnit. Řekli jsme si, že do druhé půle půjdeme s tím, abychom ho vyhráli. Něco se zlepšilo, ale do zápasu už jsme se nedostali, i když jsme měli nějaké dvě možnosti. Příbram si zápas už pohlídala. Jednoznačně rozhodl první poločas, který jsme prohospodařili a nezvládli. Mrzí mě to i kvůli fanouškům, kteří za námi přijeli. Omlouvám se jim, nechci, aby tenhle zápas brali jako záminku, a příště za námi nepřijeli. My si jich vážíme.

Nemáte obavu, že tahle facka, jak jste prohru sám nazval, se může na mužstvu a jeho výkonech negativně projevit i v dalších zápasech?

Po utkání jsem hráčům řekl jednu věc. Teď se teprve ukáže, jakou má tým skutečnou sílu. Dosud jsme slízávali jen smetanu, jak ve druhé lize, tak v nástupu do té první. V Příbrami jsme dostali tvrdý direkt, je to o tom, jak se dokážeme poučit a situaci zvládnout. Pro nás trenéry je to informace, abychom dokázali mužstvo připravit a zvednout se.

Čistě hypoteticky, nechyběl vám právě v tomto zápase svojí zkušenosti Tomáš Sivok, který zatím nepodepsal smlouvu a čeká, zda přijde nabídka ze zahraničí?

V jaké chvíli by nebyl cenný? I před zápasem bychom ho brali. Naše dohoda s Tomášem platí, rozhodnutí je čistě na něm. Musíme hrát s těmi hráči, které máme k dispozici. Dnes nám hodně chyběl Lukáš Provod, protože je rozdílový směrem dopředu. Ale na to se nechceme a nebudeme vymlouvat. Zápas v Příbrami jsme nezvládli jako tým. Je na nás, abychom ukázali, jestli máme na to, abychom splnili náš cíl, kterým je klidná záchrana a také chceme samozřejmě předvádět kvalitní fotbal.