Kdepak Premier League. Africká hvězdička už patří Slavii, zatím nechá Oscara v Liberci

Slovan se služeb svého klíčového záložníka pro sobotní vzájemný duel vzdal. Dolaďovaly se poslední podrobnosti jeho přestupu do Slavie a v neděli ráno byl transfer prezentován. Sešívaní s liberijským fotbalistou podepsali čtyřletou smlouvu a do konce podzimu ho nechají hostovat v Liberci.

„Oscara sledujeme už dlouho, myslíme si, že svými fotbalovými dispozicemi a schopnostmi přesně zapadá do našeho systému hry. Mladý hráč, který se ještě bude hodně zlepšovat. Za poslední měsíce vykázal velký progres, což je i důvod, proč ho zatím necháváme na hostování v Liberci. Uvidíme, jak se bude situace v našem kádru vyvíjet, podle toho si ho stáhneme," vysvětluje na klubovém webu sportovní ředitel Jan Nezmar.

✍️ Slavia získala talentovaného jednadvacetiletého záložníka Oscara Dorleyho! Levonohý středopolař zůstává pro podzimní část ligy ještě v @FCSlovanLiberec, kde bude nadále sbírat herní zkušenosti.

VÍCE ➡️ https://t.co/NFXISzD7zD pic.twitter.com/1VaVu5B2Wl — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 11. srpna 2019

Trenéři netají, že se jim mladý Oscar hodně líbí. „Udělal velký progres. Zajímavý hráč, věkově i typologicky se hodí do Slavie. Je univerzální," oceňuje trenér Jindřich Trpišovský. "Bude pro něj aktuálně nejlepší, aby hrál. Zůstane tedy zatím v Liberci a my tak budeme mít připraveného hráče do budoucna, který by nám mohl nahradit případný odchod," plánuje kouč.

Ještě před pár dny se objevila informace, že o Oscara stojí Manchester City. Afričan má dva zahraniční agenty, v České republice ho zastupuje Global Sports. A agentura jednala jen se Slavií.

"Manchester City nikdy nebyl tak žhavý. 'Zaručené' informace pocházely od lidí, kteří se k přestupu talentovaného Oscara chtěli přilepit. Po vzájemné poradě jsme došli k závěru, že Slavia je pro něj v dané fázi kariéry ideálním klubem," ujišťuje agent Pavel Zíka.

„Jsem z přestupu nadšený. Myslím si, že je teď pro mě důležité v Liberci ještě zůstat a po půlce sezony přejít do Slavie. Jde o další krok v mojí kariéře a jsem velice šťastný," pochvaluje si Oscar Dorley.

„Slavia má skvělou atmosféru. Moc jsem si užil, když jsem na jejím stadionu hrál," dodává liberijský středopolař. „Chci se utkat s výzvami, jak ligovými, tak v ostatních soutěžích. Chci ze sebe vydat to nejlepší," slibuje.