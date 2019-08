FOTBAL ONLINE: Drama vrcholí! Sparta srovnala, ale Boleslav vzápětí znovu udeřila. Slovácko šokovalo Plzeň, slaví i Jablonec

Střelecké i herní trápení Plzně pokračovalo i v prvním poločase zápasu se Slováckem. Favorit si v úvodních 45 minutách nevypracoval prakticky žádné vyložené gólové šance, sám naopak po nedůrazu v obraně a výborné práci Tomáše Zajíce prohrával, když se z bezprostřední blízkosti trefil Ondřej Šašinka a poslal hosty do vedení 1:0.

A pro vicemistry bylo ještě hůře. I přes územní převahu v úvodu druhého poločasu hostujícího Trmala překonat nedokázali, sami naopak z rychlého brejku dostali druhý gól, o který se postaral Zajíc a zvýšil na 2:0. Západočeši již reagovat nedokázali a připsali si první porážku v letošním ročníku.

Zleva Tomáš Chorý z Plzně a Petr Reinberk ze Slovácka.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Jablonec zdolal oslabenou Opavu

V prvním poločase byli aktivnější hosté, kteří na domácí Hrubého branku vyslali tři střelecké pokusy, Jablonečtí naopak hostujícího Fendricha neprověřili ani v jednom případě.

Důležitý moment přišel v 52. minutě, kdy byl po druhé žluté kartě vyloučen hostující Jurečka, čehož domácí využili už o čtyři minuty později, kdy je poslal do vedení Jan Sýkora. Ani to Opavské nezlomilo a postaral se o to nezkušenější hráč hostů Pavel Zavadil, který v 63. minutě vyrovnal na 1:1.

Druhý domácí úder však přišel v 71. minutě, kdy se trefila další posila ze Slavie Jan Matoušek a upravil na konečných 2:1.

Zleva Jan Matoušek z Jablonce a Jan Schaffartzik z Opavy.

Radek Petrášek, ČTK



Boleslav vyzve Spartu

Mladá Boleslav i Sparta se po čtvrtečních pohárových duelech musely nachystat na vzájemný ligový duel. Letenští ve městě automobilů v posledním zápase prohráli. Středočeši hrají v domácí soutěži po dvou týdnech, jejich zápas minulého kola v Teplicích byl odložen.