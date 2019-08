Vrba po pádu se Slováckem: Možná nejhorší výkon, co jsem v Plzni!

„Jestli si tolik změn vyčítám? Na hodnocení si počkám po čtvrteční odvetě," prohlásil Vrba po utkání. Jeho tým byl proti Slovácku jako kouzla zbavený. Nedařila se mu kombinace ani standardky. Moravanům stačilo k triumfu pozorně bránit a využít dva brejky. První zužitkoval Šašinka, druhý Zajíc.

„Výsledek je naprosto zasloužený, soupeř hrál velice dobře. Napadal nás, byl agresivnější než my a dokázal nás potrestat. My jsme v první půli předvedli možná nejhorší výkon, co jsem v Plzni," povzdechl si Vrba.

Zleva Petr Reinberk ze Slovácka a Adam Hloušek z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Na tribuně nechal Hrošovského a Limberského, na lavičce zůstal stoper Brabec, až do druhé půle poslal do boje Krmenčíka s Kopicem. Méně vytížení hráči, kterým dal šanci, ji nevyužili. Přitom kouči mohli dokázat, že si zaslouží větší minutáž. „Nevím, proč se takhle nedařilo. Ale ukázalo nám to spoustu věcí," uvedl Vrba.

Co například? „Asi že nakonec stejně zjistíte, že můžete hrát sezonu se třinácti hráči. Jako Slovácko, kterému to vyhovuje. Pochopitelně, jeho zátěž je jiná, my máme náročný program, do toho cestování. Takže náš kádr široký být musí," podotkl Vrba, který postrádal hráče, jenž by ostatní vyhecoval a vzal za nepříznivého stavu zodpovědnost na sebe. „Na hřišti chyběli zkušení kluci, kteří nám, když se láme chleba, většinou pomůžou," dodal Vrba.

Hráči Slovácka se radují z gólu.

Miroslav Chaloupka, ČTK