Petržela obral svoji Plzeň. Nejtěžší zápas v kariéře, řekl v slzách

„Mám smíšené pocity. Jsem rád, že jsme vyhráli, ale zároveň mě mrzí, že Viktorka ztratila. Je to takové namíchané," soukal ze sebe Petržela. Přiznal, že utkání na místě, kde strávil tolik úspěšných let, pro něj bylo mentálně nesmírně složité.

„Po psychické stránce to byl můj nejtěžší zápas v kariéře. Nechtěl jsem ublížit Plzni, na druhou stranu jsem dělal maximum pro Slovácko," podotkl Petržela, kterého nemrzelo, že se na hřišti nepotkal se svým velkým kamarádem Davidem Limberským. Kouč Vrba ho totiž šetřil pro čtvrteční odvetu s Antverpami ve 3. předkole Evropské ligy.

Zleva Milan Petržela ze Slovácka a Adam Hloušek z Plzně.

Miroslav Chaloupka, ČTK

„Nehraje se mi na Limbu dobře, je výborný. Proto mi nevadilo, že nehrál," pravil Petržela. Právě Limberský se s ním před utkáním za klub oficiálně rozloučil. Během zápasu pak jeho jméno skandovali plzeňští fanoušci. Když v 79. minutě střídal, dostalo se mu potlesku ve stoje. Byť hosté v tu chvíli vedli 2:0. Po utkání za ovací tribun oběhl kolečko.

„Bylo to hodně dojemné. Byl na mě velký tlak, říkal jsem si, že mu nesmím podlehnout. Ale moc se to nedalo. Pořádně jsem se nemohl soustředit na fotbal, což bylo zpočátku znát. A už vůbec jsem nečekal, že diváci vydrží až do konce a budou mě vyvolávat. Moc jim děkuju. Bylo to příjemné, ale bylo mi zároveň líto, že jsem se loučil. Když jsem obíhal stadion, měl jsem slzy v očích. Už jsem nemusel emoce hlídat, dal jsem city najevo," přiznal Petržela.

Hráči Slovácka se radují z gólu.

Miroslav Chaloupka, ČTK

Ve druhém poločasu vykouzlil báječnou přihrávku na Zajíce, který pláchl obraně a druhým gólem definitivně dostal Plzeň do kolen. „Nešlo o nacvičenou věc, vyplynulo to ze hry. On si skvěle udělal prostor, nebylo složité mu přihrát," pravil skromně Petržela.

Plzeň čeká ve čtvrtek důležitá odveta s Antverpami, po posledních neúspěšných výsledcích si Petržela dokáže představit, jaký tlak na mužstvo bude.

„Zažil jsem to, není to pro kluky nic příjemného. Nedaří se jim, navíc v Evropě je těžké se prosadit, tam jsou vyspělejší týmy, než máme v české lize. Doma je ale Viktorka silná. Ale je potřeba, aby fanoušci fandili a ne, aby na kluky pískali, jako teď. Tím je chci poprosit, aby za nimi ve čtvrtek stáli," dodal Petržela.