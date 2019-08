Kdybych řekl pravdu, byl bych na pranýři, okomentoval opavský Zavadil vyloučení svého parťáka

„Jsem zastánce toho, že budu hrát fotbal, který bude míň koukatelný, ale ponese body, než hrát pěkně a prohrávat," mrzela třetí prohra v řadě Pavla Zavadila.

Právě on se v 63. minutě postavil k přímému volnému kopu u autové čáry a z necelých třiceti metrů nachytal gólmana Vlastimila Hrubého. „Vyrovnali jsme chytrostí Zavadila, bylo to geniálně vymyšlené, klobouk dolů," pochválil ho kouč Slezanů Ivan Kopecký. „Přesně tak jsem to chtěl. Byla tam mezera, chtěl jsme to kopnout na bránu a byl z toho gól," popsal kuriózní branku Zavadil. Trefou vylepšil svůj ligový rekord coby nejstarší střelec v české lize.

Zleva Tomáš Jursa z Opavy a Tomáš Hübschman z Jablonce.

Radek Petrášek, ČTK

Opavský veterán se zastal vyloučeného Jurečky, jehož hlavní rozhodčí Jana Adámková podruhé napomenula v 51. minutě za nesportovní chování. „Nepískla nám faul. Neřekl žádné sprosté slovo, normálně se vyjádřil, tohle musí brát. Píská mužský fotbal, tak se s tím musí smířit," vzkázal Zavadil.

„Nechci brečet nebo si stěžovat, ale tohle se s námi vleče od prvního kola. Kdybych řekl pravdu, jak to je, a jak asi my všichni v Opavě víme, tak bych byl na pranýři. Když se na to každý podívá od prvního kola, dovede si udělat úsudek," postěžoval si Zavadil, podle něhož měla Opava na Střelnici na to, aby brala tři body.

Hráči Jablonce se radují z druhého gólu.

Radek Petrášek, ČTK

„První poločas byl vyrovnaný, Jablonec měl jednu šanci, na začátku dal břevno. My jsme pak měli dvě, možná tři tutovky, které jsme neproměnili. Druhý poločas začal stejně, ale dostali jsme zbytečný gól, bylo tam zbytečné vyloučení. Vyrovnali jsme na 1:1 a měli jsme i další šance, jen škoda, že jsme je nedali. Zdá se mi, že venku si vytvoříme více šancí než doma. Akorát je bohužel neumíme proměnit," mrzelo Zavadila.