Hattrickem jsem určitě udělal radost i Slavii, smál se kat Sparty Mešanovič

„Bylo to vítězství vůle a charakteru. Vždyť jsme třikrát přišli o vedení, ale nikdy jsme se nevzdali a pořád mysleli na výhru," vyprávěl šťastný Muris Mešanovič.

Nejprve proměnil pokutový kop, pak chladnokrevně zakončil akci Matějovského, suverénně uklidil do sítě i balon po přihrávce Buchy. „Nikdy jsem v první lize ještě hattrick nedal. Párkrát se mi to sice mezi dospělými podařilo, ale nešlo o utkání nejvyšší soutěže. A teď se mi se třikrát prosadím proti Spartě, což má obrovskou váhu. Tím spíše, že jsem prožil určitou část kariéry ve Slavii. Hattrick tak dostává zvláštní příchuť. Z mého úspěchu se asi budou radovat i kluci ve Slavii," culil se Mešanovič, který prožil v Edenu tři roky a přispěl k zisku dvou mistrovských titulů.

Muris Mešanovič z Boleslavi se raduje z úvodního gólu.

Radek Petrášek, ČTK

Když už se zdálo, že ani jeho výjimečný zápis na tři body stačit nebude, prazvláštním centrem našel Budínského, který dokázal balon propasírovat do sítě. „Nebyl to centr, jak bych si představoval. Nejdříve jsem dával míč placírkou pod sebe, ale odrazil se mi zpátky. Přemýšlel jsem, jestli mám jít sám na brankáře. Ale viděl jsem volného Lukáše a zkusil mu přihrát. Vyřešil to skvěle," chválil střídajícího spoluhráče hrdina Středočechů.

"Doufám, že nám vítězství pomůže i pro utkání Evropské ligy. Je to skvělé povzbuzení. Protože FCSB má podobně kvalitní tým jako Sparta," vyhlížel už Mešanovič čtvrteční odvetu 3. předkola pohárové soutěže.