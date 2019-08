Se zatejpovanou nohou vykouzlil nádherný gól. Brankáři ve výhledu bránili stopeři, popsal trefu Matoušek

Lépe už to asi trefit nešlo, souhlasíte?

Jelikož to bylo levou nohou, tak asi ne. Ale pravou by to už asi taky líp nešlo. Zrovna ten levý kotník mám zatejpovaný, tak to tomu možná pomohlo... Jsem za to rád. Hosté měli dobře organizovanou obranu, projít do vápna nebo si připravit šanci bylo těžký.

Jak zápas ovlivnila červená karta pro opavského Václava Jurečku v 51. minutě?

Červená karta tomu uškodila snad nejvíce. Opava neměla co ztratit a my jsme trochu přestali hrát, uspokojili jsme se. Vedli jsme 1:0, dostali blbý gól a zase jsme museli dohánět. Byl to nesmírně těžký zápas. Proti Opavě to nebude mít nikdo jednoduchý.

Jak týmem zatřásl laciný gól Pavla Zavadila na 1:1?

Takový góly jsou vždycky blbý, ještě když hrajeme proti deseti. Pak se dostáváme pod tlakem a podle toho to vypadá.

Váš gól posunul Jablonec na druhé místo. Jak se vám zamlouvá pohled na tabulku?

Je to nádherný. Jablonec hraje už nějakou dobu v první pětce a tuhle sezonu to jen potvrzujeme, že tam patříme. Doufám, že to takhle bude pokračovat.

Jablonec vyhrál doma devátý zápas v řadě. V čem spočívá na Střelnici jeho síla?

Asi budu mluvit za každý tým, že doma se hraje vždy líp, když jste na hřiště zvyklý a hrajete před vlastními fanoušky. Chceme však vyhrávat i venku.

V pěti zápasech za Jablonec jste dal tři góly. Jste se svou bilancí spokojený?

Myslím, že to mohlo být ještě lepší. Proti Opavě mohla do branky padnout hlavička, ve čtvrté minutě jsem však trefil břevno.

Co jste měl udělat jinak?

Tam jsem se pro balon trochu vracel. Myslím, že jsem to trefil nejlíp, jak jsem mohl. Sám jsem byl až překvapený, protože zrovna na tuhle stranu se mi hlavičkuje blbě. Ale jít to o půl centimetru níž, myslím, že to tam spadlo. Přestože jde jen i individuální statistiky, hned by se pak na to koukalo líp. Ale přednější je vždy tým. A tam to vypadá moc dobře.