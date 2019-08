Ukázali jsme sílu tohoto týmu, těšilo exklokana Reitera po výhře Baníku

Když Baník projevil o Rudolfa Reitera v zimě zájem poprvé, dozvěděl se z úst trenéra Bohemians 1905 Martina Haška, že na něj nemá prostředky. „Museli by se řádně pochlapit, Baník prostě nemá peníze na to, aby ho vykoupil. Ale my ho klidně za 100 milionů prodáme a pořídíme si zase šikovné mladé hráče," nechal se tehdy slyšet Hašek.

Tolik peněz do Ďolíčku nedoputovalo, nabídnutá částka ale nakonec stačila a rychlonohý ofenzivní fotbalista se tak v 5. ligovém kole mohl podílet na výhře Ostravy právě nad klokany 4:2.

„Neřešil jsem, že hraju proti Bohemce, hrálo se mi normálně. Nijak zvlášť jsem to neprožíval. S kluky se znám, byl jsem tam dva roky, mám ke klubu i k jejím hráčům obrovský respekt, úctu a mám je rád. Ale nebral jsem to nějak extra," popisoval po úvodní domácí výhře Baníku v nové sezoně.

Konečně jsme to doma zlomili

„Jsem rád, že jsme to doma konečně zlomili, to byl před našimi fanoušky úkol číslo jedna. Převládá radost a jsme rádi za tři body. Jsou důležité. Teď si to pojedeme rozdat na Spartu," liboval si 24letý Reiter. „Tlak byl, doma ze dvou zápasů nula bodů, na to lidé nejsou zvyklí. Dostali jsme gól na 0:1, vyvíjelo se to téměř hororově, a přesto jsme zachovali chladnou hlavu. Ukázali jsme sílu tohoto týmu," popisoval Reiter.

S taktikou na zápas proti bývalým spoluhráčům trenérovi Bohumilu Páníkovi nepomáhal, jen předal své poznatky a možnou sestavu. „Tu jsem trefil úplně přesně," smál odchovanec pražské Sparty. Právě proti týmu z Letné se Baníkovci postaví nyní. V 6. kole v neděli v 15 hodin budou hájit stoprocentní bilanci z hřišť soupeřů.

„Spartu prožívám ještě méně než Bohemku. Sice jsem tam začínal, ale v lize jsem za ní neodehrál nic. Za Bohemku mám skoro šedesát stratů (od roku 2017 do roku 2019 odehrál za Bohemians 1905 59 utkání a vstřelil 4 góly - pozn. aut.)," smál se Reiter.