Jsem rád i za pár minut. Gól pomůže mému sebevědomí, říkal kanonýr z lavičky

Pouhých šestadvacet minut má na kontě v probíhající sezoně po šesti kolech nejvyšší soutěže bývalý kapitán Slavie Milan Škoda. V pátek vpodvečer dostal při duelu v Českých Budějovicích šanci na posledních šestnáct minut. Třetí trefou pečetil jasný triumf Pražanů. Míč dostal do sítě dokonce dvakrát, ale druhý střelecký zápis mu sudí neuznali. „Už jsem zvyklý, že moje góly na základě videa neuznávají. Ale já jsem šťastný i za jeden, a hlavně za výhru," usmíval se třiatřicetiletý kanonýr, jenž má nyní na kontě devadesát ligových tref a deset zásahů jej dělí od vstupu do Klubu ligových kanonýrů.

První poločas zápasu v Českých Budějovicích jste sledoval z lavičky náhradníků. Byl jste nervózní, když se spoluhráči nemohli v koncovce prosadit a stav byl bezbrankový?

Je pochopitelně lepší, když rychle vedeme, protože pak se nám hraje mnohem lépe. Ale tentokrát jsme byli dominantní v celém zápase. První poločas byl z naší strany skvělý, jen se nám nepodařilo vstřelit gól.

Nakonec jste dosáhli hladkého vítězství a ideálně se naladili na úterní úvodní duel 4. předkola Ligy mistrů v rumunské Kluži.

Byla to skvělá generálka. Nicméně je třeba si uvědomit, že v Kluži půjde o úplně jiný zápas. Ale když půjdeme do utkání s vědomím, jak dobře jsme odehráli zápas v Českých Budějovicích, je to lepší pro sebevědomí. Případné zaváhání na půdě Dynama bychom asi měli v hlavách. Tříbranková výhra i předvedený výkon nám dávají klid.

Brankář Českých Budějovic Jindřich Staněk a Vladimír Coufal ze Slavie.

Václav Pancer, ČTK

Triumf jste pečetil prvním gólem sezony, v níž jste po deseti minutách proti Olomouci naskočil do hry teprve podruhé. Jak jste spokojený s herním vytížením?

Není extra velké. Ale jsem rád i za těch pár minut. Gól určitě pomůže mému sebevědomí. Jsem rád, že jsem pomohl k vyššímu vítězství. Fakt jsem spokojený.

V poslední minutě jste dokázal míč do sítě dostat ještě jednou, ale sudí na základě konzultace s videorozhodčím branku neuznal. Vysvětlil vám proč?

Já vůbec nevěděl, co řeší. Řekl mi, že zkoumají, zda před centrem nepřešel balón čáru. Já už dopředu tušil záporný verdikt. Jsem zvyklý, že mi góly na základě videa neuznávají.

V neděli cestujete do Kluže k prvnímu utkání play off Ligy mistrů. Všichni jste si přáli souboj se skotským Celtikem. Byl jste zklamaný, když postoupil rumunský tým?

Je fakt, že jsme se na Celtik těšil. V případě konfrontace se skotským týmem by nás čekala přidaná hodnota v podobě skvělé atmosféry na jejich stadionu a obrovská historie skotského klubu. Já oba zápasy sledoval, spoluhráči taky. Myslím, že Celtic sice nepostoupil, ale byl silnější. To ale vlastně jen dokumentuje kvalitu Kluže. Bude to pro nás hrozně těžké.