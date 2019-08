Janetzký se vrací do Opavy poprvé jako soupeř. Aspoň bodík tak urvat, říká

„Bude to pro mě speciální utkání. V Opavě jsem doma. Věřím, že aspoň do části zápasu naskočím. Udělám maximum pro úspěch Fastavu," dušuje se mladý středopolař.

Do Baťova města přišel letos v létě. „Nabídka mě oslovila. Neváhal jsem ani chvíli. Je tady skvělá parta a do fotbalu zapálený trenér. Tak to má být," usmívá se hráč, který gólem rozhodl o triumfu Zlína v minulém kole nad Teplicemi (1:0).

Se svérázným koučem Csaplárem to ovšem Janetzký nemá snadné. „Občas mi trochu vyčítá, že nedokážu v ligových střetnutích zúročit dobrou práci v přípravě. Vedeme na toto téma dlouhé diskuse," prozradil bývalý mládežnický reprezentant.

Na opavském stadionu je dnes odhodlaný nechat všechny síly. „Nebudeme to ale mít snadné. Opavští hrají doma moc dobře. Aspoň bodík bychom měli ovšem urvat," uvítal by Janetzký pokračování série zlínských úspěchů proti Opavě. Slezané v součtu s finále MOL Cupu v květnu 2017 se Zlínem prohráli pět utkání v řadě.

V hledišti mu bude fandit přítelkyně, příbuzní, přátelé i známí. „Podporu budu mít docela velkou. S některými opavskými kamarády jsem se už v esemeskách hecoval. Nijak jsme to ale nehrotili," culí se. Pokud by se Janetzkému podařilo znovu skórovat, radost by v sobě ukryl. „Přehnaná oslava by vůči klubu, který mě vychoval, nebyla na místě," má jasno.

Na tribuně nebude chybět ani Janetzkého strýc, kvůli kterému nosí na dresu osmašedesátku. „S Jardou Jágrem to skutečně nemá nic společného. Tohle číslo si oblíbil strejda, který hraje na Opavsku nižší soutěž. A před letošní sezonou jsme se dohodli, že si ji vezmu taky. Po mém přestupu do Zlína byla volná," vysvětlil.