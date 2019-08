Emoce v Opavě. Míra zla je šílená, tohle opravdu těžko dávám, zlobí se Csaplár

„Z tolika nenávisti a zloby jsem hodně zaskočený. Tohle opravdu těžko dávám. Chápu, že domácí fandové jsou nespokojení, ale ta míra toho zla je šílená," nechápal reakci trenér Zlína Josef Csaplár.

Domácí po dvou výhrách v úvodu sezóny prohráli čtvrté utkání v řadě. Utkání se Zlínem, s nímž prohráli pošesté za sebou, vůbec nezvládli. Místo fotbalové kreativity a nápadu nabídli hromadu podráždění a nervozity. A výsledkem byly dvě žluté karty pro Zavadila v rozmezí několika vteřin. „Zaslouženě jsme prohrávali 0:2, ale chtěli jsme s tím něco udělat. Jenomže se nám to nedařilo. A když sudí proti nám písknul takový polofaul, který by písknout nemusel, tak se ta nervozita projevila," vysvětloval opavský záložník Petr Zapalač.

Nejzkušenější hráč Opavy Pavel Zavadil neudržel emoce.

Radek Petrášek, ČTK

„Jsme podráždění, protože nám to nejde. V každém týmu jsou typy hráčů, kteří nechtějí prohrávat. A každý víme, že Pavel (Zavadil) ty emoce má. Bouchne mu to a rozhodčí to vyhodnotil tak jak to vyhodnotil. Už to nevrátíme," připojil se stoper Opavy Jaroslav Svozil.

Opavané dostali v utkání pět žlutých karet, z toho čtyři za protesty. Za stejný prohřešek nedohrál v minulém kole v Jablonci Václav Jurečka. „Říkali jsme si v týdnu, že za to budeme dávat pokuty. Když to bude žlutá za faul, tak to nevadí, ale kartu za řeči budeme řešit. No a dneska jsme měli čtyři. Jsem zvědavý, jak se k tomu postavíme a jak si to vyříkáme, protože tohle by se stávat nemělo," zlobil se Zapalač, jenž po zraněném Janu Žídkovi a vyloučeném Zavadilovi dohrával jako opavský kapitán. „Moje kapitánská premiéra. Nic moc," pousmál se.

Velké pochopení pro výbuch nejstaršího ligového hráče Zavadila neměl ani trenér Opavy Ivan Kopecký. „Nesmíme se frustrací dostat do téhle situace. Sudí nějak rozhodne a je potřeba to respektovat a hrát dál. Místo toho cítím z hráčů křivdu," zlobil se Kopecký.

„Je to trochu smutné, protože to úplně do fotbalu nepatří. Ty emoce vyletěly až moc. Třeba u Pavla Zavadila. Je to zkušený hráč a až takhle se nechat vytočit... Ta červená karta pro něj bohužel, i když si ho vážím jako fotbalistu, tak byla oprávněná," mínil dvougólový střelec Zlína v utkání Tomáš Poznar.