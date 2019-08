Proč jsme dohrávali v devíti? To nepochopím, zlobí se brankář Liberce

Souboj poslední Karviné z předposledním Libercem velkou podávanou nenabídl. „Bylo od začátku dané, že to moc o fotbale nebude a bude to hlavně bojovné utkání," pokračoval.

„Navíc jsme dohrávali v devíti, což úplně nepochopím. Důležité ale je, že jsme odvezli tři body," radoval se 26letý gólman.

Utkání v Karviné nedohrál po dvou žlutých kartách Oscar, dříve do kabin musel i Mara, který stáhl unikajícího Ba Louu. „Vyloučení Kamsy (Mary) nechápu. Pokud to byl faul, tak maximálně na žlutou, protože jsem měl balón v ruce. Už to nebyla vyložená šance. Ale komentovat to nechci, nejsem rozhodčí. Ale je paradoxní, že my dohrávali v devíti a oni komplet. To jsem ještě nezažil," narážel Nguyen na střet s domácím bouřlivákem Janečkou, po kterém zůstal Nguyen ležet na trávníku.

Hlavní rozhodčí Jana Adámková a Oscar Murphy Dorley z Liberce.

Petr Sznapka, ČTK

„Byl to šlapák na hlavu a paní rozhodčí mi řekne, že červenou by dala, jenom kdyby mě trefil do hlavy. Hráč se tady asi musí nechat zranit, aby se dosáhlo spravedlnosti. Tohle nechápu," zlobil se gólman Liberce. „Po dvou vyloučeních na naší straně bylo jasné, že nás budou chtít zatlačit. Kluci ale odbránili a odskákali centry, podali jsme skvělý týmový výkon a zaslouženě máme tři body," upozornil Nguyen, jenž se na těsné výhře také výrazně podílel.

V první půlce vytlačil střelu Hanouska na tyč, ve druhém byl přesně tam, kam šla pumelice Smrže. „V prvním poločase jsem šel naslepo, naštěstí mě trefil a pomohla mi tyč. Věděli jsme, že to tady bude bolet, a taky že jo. Ale štěstí stálo na naší straně," ulevil si Nguyen.