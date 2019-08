Vytvořme tlak na rozhodčí, kteří nám nepřejí, burcuje před Spartou Hoftych

„Byl bych rád, aby přišlo hodně lidí. V takovém zápase potřebujeme, aby nám pomohli, byli dvanáctým hráčem a vytvořili určitý tlak na rozhodčí, kteří nám momentálně rozhodně nepřejí," apeluje na fanoušky Pavel Hoftych v narážce na výkony sudích, kteří v duelech Liberce v této sezoně často chybují, což uznala i komise rozhodčích.

Za prvních šest kol našla chyby v neprospěch Severočechů hned třikrát ve třech duelech. Baník v prvním kole zahrával proti Liberci chybně nařízenou penaltu. Zápas s Libercem podle komise rozhodčích neměl dohrát slávista Josef Hušbauer a naposledy ani karvinský Milan Rundič.

„Je krásné, že řeknou, že se stala chyba, ale k čemu nám to je? Kdybychom na Baníku dostali z penalty na 2:1, pravděpodobně tam prohrajeme, kluci to naštěstí hrdinsky otočili. Kdyby v Karviné vyloučili Rundiče, šedesát minut hrajeme za stavu 1:0 proti deseti. Takhle se klepeme v deseti a pak v devíti...," připomíná poslední zápas v Karviné, kdy rozhodčí Jana Adámková vyloučila libereckého Oscara i Kamsa Maru a komise rozhodčích zpětně uznala, že červenou kartu měl dostat i Rundič.

„V případě, že byli v uvozovkách oprávněně vyloučeni naši dva hráči, tak měli být oprávněně vyloučení i dva hráči Karviné Janečka a Rundič. Měřme stejným metrem, rozhodování paní Adámkové se mi nelíbilo," zlobí se Hoftych.

„A to třeba ještě ve Zlíně byla jasná penalta pro nás, kterou sice komise neviděla, já ji tedy viděl. Nechápu to. Snažíme se soustředit na naši práci, ale samozřejmě pro hráče je to strašně nepříjemné, když se takové věci pravidelně opakují," přiznává Pavel Hoftych.

„Ale obrátil bych to do pozitiva. Chtěl bych, aby nás přišli v neděli podpořit diváci v co největším počtu, aby byli naším dvanáctým hráčem, dodali nám do zápasu ještě větší koule a vytvořili pro soupeře nepřátelské prostředí, abychom zkusili Spartu společně zašlapat," burcuje Hoftych.

Proti Spartě však bude postrádat opory Oscara i Maru. „Je to nepříjemná situace, oba jsou pro nás důležití hráči, oba patří do základní sestavy. Ale takový je fotbal, nikdy neodehrajete sezonu v plném počtu, alternativy máme," říká.

Vrátit do středu obrany může například Ondřeje Karafiáta, jehož na stoperu v posledních zápasech nahradil právě Mara. „Osvědčilo se nám to, prospělo to celému mužstvu. Kamil (Mara) zahrál na stoperovi velmi dobře, Káfa (Karafiát) zase v záloze díky tomu, že má konstruktivní rozehrávku. Ostatně na tomto postu si o pamatuji i dřívějška, kdy jsem ho měl v mládežnických reprezentacích. Přeci jen je určitým způsobem limitovaný výškou, na druhou stranu má výbornou rozehrávku. Je to pro nás zajímavá alternativa," uzavírá Hoftych.