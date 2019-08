Zakázaný Šašinka Slovácko nespasil. Měl jsem husí kůži, svěřoval se odchovanec Baníku

„Baník vyhrál zaslouženě, náš výkon byl špatný. Mám k výkonu týmu velké výhrady, protože takhle nejde pracovat. Znovu se ukázalo, že tohle mužstvo neumí na dobrý výkon navázat. Už v týdnu jsem cítil v kabině až příliš velkou pohodu a musel jsem zakročit. Je to škoda, protože hráči sami degradují své výkony," zlobil se trenér Slovácka.

Ten do utkání nasadil i Ondřeje Šašinku, který v Uherském Hradišti hostuje z Baníku a podle dohody klubů neměl hrát. Na to ale Svědík nedbal a útočníka poslal do hry od úvodní minuty, za což bude muset Slovácko zaplatit tučnou pokutu. „S tím jsme do toho šli, o to více mě mrzí, jak jsme dopadli. Omarodil ale Sadílek a nemáme, kromě Kalabišky, koncové hráče. Proto jsme museli zareagovat," vysvětloval Svědík.

Milan Petržela ze Slovácka v brance po druhém inkasovaném gólu.

Petr Sznapka, ČTK

Ostravský odchovanec se proti tentokrát výtečně pracující obraně domácího týmu vůbec neprosadil a Jana Laštůvku, jenž se poprvé v sezóně postavil do branky Baníku, neohrozil. „Popravdě jsem se od pondělka připravoval na to, že nebudu hrát. Ale došlo k tomu, že máme nějaká zranění, jiní kluci jsou nemocní, proto mi trenér oznámil, že nastoupím," svěřoval se Ondřej Šašinka.

Proti Baníku nastoupil vůbec poprvé. „Měl jsem husí kůži, jen když mi to trenér oznámil. Byl jsme takový nesvůj, ale když se blížil zápas, říkal jsem si, že aspoň budu hrát a nevypadnu ze zápasového tempa," řekl 21letý fotbalista.

To kvitoval i trenér Baníku Ostrava Bohumil Páník. „Kdybychom jeho zásluhou prohráli, asi by se mi utkání hodnotilo hůře, ale on je budoucnost Baníku a v konečném důsledku je pro nás lepší, když hraje, ačkoliv třeba proti nám," řekl zkušený kouč. „Já bych to pravidlo o tom, že proti nám nesmí nastoupit, vůbec nedával. Není to šikovné, proto mi nijak nevadilo, že hrál. Proto jsme ho tam dávali. I když musím přiznat, že mě to překvapilo, protože jsme s ním nepočítali," pousmál se Páník.