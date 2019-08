Bezzubý Jablonec dostal v Příbrami výprask

Alespoň bod, říkali si někteří příbramští fanoušci před sobotním duelem u říčky Litavky. Jenže na hřišti bylo od první minuty jen jedno mužstvo, to domácí. Obávaný Jablonec předvedl nejhorší výkon za poslední roky a dostal pořádný, ale zcela zasloužený výprask.

Jablonec začal v Příbrami hodně sebevědomě. Dá se říct až příliš. V minulé sezóně tu vyhrál 6:0, tak co by se mu mohlo stát... A stalo už ve 3. minutě. Rezek rozehrál rohový kop o pravého praporku, jablonečtí zadáci jen přihlíželi, jak sváteční střelec Soldát vyskočil a udeřil hlavou. Hrubý si na balón sice sáhl, ale v cestě do sítě mu nezabránil. A mohlo být hůř, když Polidar minutu poté vypálil k tyči, ale gólman hostí míč vyrazil na roh. Po jeho rozehrání se dostal k míči Alvir, těsně však minul branku. Jeho další ránu zlikvidoval Hrubý.

Zeman pálil, Škoda uklízel

Severočeši byli tlakem domácích viditelně zaskočení a domácí si mohli drbat kštice, že toho nevyužili alespoň k jednomu dalšímu gólu. Na jejich konto sice přibývaly rohové kopy, ale k nebezpečnému zakončení už se nedostali. Jablonec byl směrem dopředu neškodný, a tak po půlhodině přišel druhý úder Středočechů. Zeman propasíroval míč z trestného kopu podél zdi, Hrubý ho neudržel a Škoda zblízka uklidil balón do sítě.

Karel Soldát (druhý zprava) dává první gól Příbrami proti Jablonci.

Josef Vostárek, ČTK

Domácí hráli jednoduše, a hlavně hledali nejkratší cestu k soupeřově brance. Navíc neustálým napadáním jabloneckých hráčů jim nedovolili žádnou rychlou akci. Hosté tak museli složitě kombinovat uprostřed hřiště, takže nedokázali pozornou obranu ničím překvapit. Příbramským se také dařilo v první půli eliminovat nejen Doležala na hrotu, ale i jindy střelecky nebezpečná tykadla Matouška se Sýkorou a Jovovičem.

Rezkova parádní trefa

Po změně stran pokračovala ve svojí aktivní hře, i když už více spoléhala na brejky. Po parádní kličce vyslal Zeman do pokutového území Alvira, ale tomu utekl míč za brankovou čáru. O chvilku později s Alvir dostal ke střele, minul však těsně branku, třetí střelecký pokus mu chytil Hrubý. Jablonec sice zlepšil hru směrem dopředu, ale hodně míčů ztrácel nepřesnými přihrávkami, takže k trvalému tlaku se nedostal. Neustálé problémy mu dělalo napadání už od půlící čáry.

Trenér Jablonce Petr Rada.

Josef Vostárek, ČTK

Příbram udeřila potřetí. Tregler zatáhl míč po pravé straně, na jeho centr si naběhl na hranici šestnáctky Rezek levačkou ze vzduchu poslal míč potřetí do sítě v tu chvíli bezmocného Hrubého. Ten čekal střelu po zemi a ona skončila v pravém horním rohu jeho branky. Jablonec se sesypal. Neuběhly ani čtyři minuty a po další rychlé akci domácích a přihrávce Alvira se podruhé v utkání trefil Škoda a v tu chvíli se vyhoupl s pěti trefami do čela tabulky ligových střelců. Domácí v závěru udělali ze zápasu exhibici. Alvir obešel čtyři hráče, zastavila ho až křeč v levé noze. Jablonec byl v sobotu na ručník.