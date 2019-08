Karviná se dočkala první výhry v sezoně

Zlín jako favorit vstoupil do zápasu sice s mírnou územní převahou, ale také s až moc velkým klidem. Už v osmé minutě mohl hostující Petráň postupovat od půlící čáry téměř nehlídán a jeho střela z hranice pokutového území olízla zvenčí tyč Dostálovy branky.

Zlínu varování nestačilo a další nedůslednost v defenzivě už byla potrestána. Centr Vukadinoviče z pravé strany se snesl na hlavu Bukaty, který v 11. minutě míč bez problémů uklidil do sítě. O chvilku později měl na kopačce druhý gól Vukadinovič, přehodil gólmana, ale k vlastní smůle minul o kousek bránu. Teprve potom domácí přidali na důrazu i nátlaku a byli blízko vyrovnání. Džafič našel v pokutovém území zcela volného Maška, ale ten tváří v tvář nechal vyniknout karvinského gólmana Hrdličku.

Trenér Zlína Josef Csaplár.

Luděk Peřina, ČTK

Závěr zajímavého poločasu přinesl šance na obou stranách. Po Janečkově centru chyběly Petráňovi centimetry, aby usměrnil míč do sítě, na druhé straně Poznar přeloboval Hrdličku, ale také nestihl míč dopravit do sítě, stejně jako Janetzký při další vyložené šanci. Přestávkové plány Zlína, jak udolat karvinskou obranu, narušila 52. minuta, kdy po druhé žluté musel pod sprchy Azackij. Než se stačila defenziva Zlína zformovat, lovila míč ze sítě podruhé. Centr Ba Loua propadl na malé vápno a do sítě jej uklidil pohodlně Hanousek.

Hosté hned v 64. minutě udeřili potřetí. Ba Loua prošel snadno kolem Jiráčka, naservíroval míč před bránu, kde měl Petráň velmi jednoduchou roli dopravit ho do branky. Koncepce zdecimovaného Zlína se totálně rozpadla, čtvrtý gól přidal po akci na levé straně Puchel. Drobnou šanci na malou korekci měl střídající Železník, ale čisté konto sebral Hrdličkovi až v nastavení krásnou střelou Jiráček. Karviná ve ve Zlíně uspěla poprvé po předchozích třech ligových prohrách.