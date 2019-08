Nejlepší výkon v sezoně, shodli se Příbramští

Porazit Jablonec 4:0, to se Příbrami nikdy v historii nepovedlo. V sobotu ale předvedla nejlepší výkon nejen v této sezoně, ale minimálně za poslední dvě po návratu do nejvyšší fotbalové soutěže.

„Už s Českými Budějovice jsme podali velmi dobrý výkon, ale s Jabloncem byl opravdu vynikající, před hráči musím smeknout. Navíc přidali čtyři krásné branky. Hráli výborně kombinačně, předvedli v šestnáctce soupeře a kolem ní několik pěkných akcí. Neustále napadali, přesně podle plánu, který jsme si připravili. Až jsem se bál, jestli takhle vydrží hrát celých devadesát minut. Vydrželi. Teď se budeme připravovat na Plzeň, která hraje podobně v ofenzívě jako Jablonec. Bude těžké vyhrát dva domácí zápasy v řadě s takovými soupeři, ale pro šest bodů uděláme maximum. Musíme na náš výkon s Jabloncem navázat," rozplýval se kouč domácích Roman Nádvorník.

Dva góly vstřelil Michal Škoda. „Jsem rád za výhru i ty dvě trefy. Po jednom gólu to přibývá pomalu. Ten první byl z dorážky po trestném kopu, ale ten druhý byl po mojí povedené akci. Konečně jsem také dal pěkný gól," smál se. Gólovou parádu předvedl i kapitán týmu Jan Rezek. „Krásně se všechno sešlo. Parádní centr, balón mi pěkně skočil proti levačce. Je to divný, jsem pravák, ale levačku mám na střílení lepší. Teď se musíme připravit na Plzeň, proti té musíme podat ještě lepší výkon," říkal spokojeně.

Karel Soldát (druhý zprava) dává první gól Příbrami proti Jablonci.

Josef Vostárek, ČTK

Tohle byla ostuda, přiznal Rada

Kouč Jablonce Petr Rada byl po utkání viditelně zklamaný. „Byl to nejhorší výkon za dobu, co jsem v Jablonci. Řekl jsem hráčům, že se nebude opakovat minulé vítězství 6:0, varoval jsem hráče, že tohle je jiná Příbram. Jenže jsme dostali rychlý gól po rohu, i když jsem upozorňoval, že to je jejich silná zbraň, pak jsme zaspali při trestném kopu Rezka. V kabině jsem hráčům řekl, že buď utkání zdramatizujeme, nebo skončí ostudou, bohužel platilo to druhé. Sice jsme se zlepšili, ale Rezek a Škoda přidali další dva góly, oba aspirují na gól měsíce. Takovým výkonem se nesmí Jablonec už nikdy prezentovat. Nechám si to rozležet v hlavě, ale hráče, kteří dnes nastoupili, nečeká nic lehkého," zlobil se kouč hostí.

Trenér Jablonce Petr Rada během utkání v Příbrami.

Josef Vostárek, ČTK

Obránce Jan Krob také nevěřícně kroutil hlavou. „Ostuda... Prakticky nic jsme si nevytvořili, přehrávali nás ve všem. Takhle prostě hrát nemůžeme. Musíme složit reparát už v dalším utkání s Ostravou," těžko hledal slova. „Za první půli jsme nevystřelili na bránu. Nemůžeme se vymlouvat na změny v mužstvu, i když jsou znát. Bude ještě těžké se vrátit k výkonům, které jsme podávali v minulé sezoně, ale účast v první šestce jako cíl zůstává," dodal kapitán týmu Tomáš Hübschman.