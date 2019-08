Sto procent situací s VAR je proti Spartě. To je zarážející, opřel se Jílek do videa

Před necelým rokem ještě coby kouč Olomouce Václav Jílek po zápase v Liberci prohlásil, že systém VAR u něj ztratil jakoukoliv důvěryhodnost. Nyní již jako trenér Sparty po prohře 1:3 na stadionu U Nisy použil téměř stejná slova. „Dostáváme se na strašně tenký led. VAR pro mě osobně ztratil jakoukoliv důvěryhodnost. Pro mě je to jen nástroj pro rozhodčí do určitého způsobu rozhodování,“ kritizoval trenér Sparty.

Hlavní arbitr Pavel Julínek nejprve v 51. minutě po souboji Matěje Hybše s Michalem Sáčkem ukázal na značku pokutového kopu před brankou domácích, ale po konzultaci s videorozhodčím Ondřejem Ginzelem penaltu odvolal. Místo toho nařídil přímý volný kop, neboť ke kontaktu došlo prokazatelně mimo šestnáctku.

A chvíli na to na opačné straně naopak po zásahu VAR desítku nařídil ve prospěch Slovanu, když souboj Matěje Hanouska s Tomášem Malinským ve vápně posoudil jako přestupek proti pravidlům. „Zaplaťpánbůh, že na zápase bylo video. Kdyby tomu tak nebylo, tak jsme za hlupáky," kvitoval naopak přítomnost videorozhodčího autor dvou gólů Liberce Tomáš Malinský.

Fotbalisté Liberce oslavují gól v utkání se Spartou.

Vlastimil Vacek, Právo

„Myslím, že Hofťovi (kouč Liberce Pavel Hoftych) se v týdnu povedlo prohlášení ‚udělejme tlak na rozhodčí, udělejme tlak na Spartu, kolikrát nám křivdili a teď nám to vrátí'. Kdyby to takhle fungovalo, je to úsměvný. A ono se to takhle de facto vyplní," připomenul Jílek Hoftychovu předzápasovou výzvu směrem k fanouškům, aby přišli na stadion a vytvořili pres na arbitry, kteří podle něj Severočechům v této sezoně nepřejí.

Paradoxem je, že v minulém kole zápas Sparty s Ostravou řídil jako hlavní sudí právě Ondřej Ginzel a Pavel Julínek seděl u videa, přičemž komise rozhodčích pak sudím zpětně vyčetla dvě chyby. Teď si jen své role opět v duelu Letenských prohodili...

„Ale to nebyla jen otázka těch dvou situací. Každý zápas je poměr faulů 8:25, 8:30, 10:20 a jsou z toho čtyři žluté karty pro nás," podivoval se Jílek stejnému počtu napomenutí pro domácí i jeho tým. Podle sparťanů neměl zápas rozhodně dohrát stoper domácích Taras Kačaraba.

Za tento zákrok Matěje Hanouska ze Sparty na libereckého Tomáše Malinského nařídil sudí Julínek na doporučení VAR penaltu ve prospěch Slovanu.

Vlastimil Vacek, Právo

„Nevím, jak jste to viděli vy, ale podle mě měl před poločasem dostat druhou žlutou kartu. To jsou věci, který pak naprosto ovlivní průběh. Ale tím neomlouvám náš výkon! Je to jen další střípek do mozaiky. V Budějovicích, v Boleslavi, s Baníkem a teď v zápase v Liberci bylo šest či sedm situací pro VAR, které jsou řekněme padesát na padesát, ale sto procent je proti Spartě. To je zajímavý. Věřím tomu, že je to asi shoda okolností a pokud budeme dál pracovat, snad se to otočí. Ale je to pro mě zarážející," hřímal Jílek.

Na systém VAR se na stadionu U Nisy zlobil již v říjnu minulého roku, kdy Olomouc s Jílkem na lavičce pod Ještědem padla 0:3 a navíc přišla o Šimona Faltu, který spíše za žlutý zákrok viděl po zásahu videorozhodčího přísnou červenou kartu. „Faul na video, faul a fotbal," čertil se tehdy Jílek. Po neděli se na video zlobí opět.