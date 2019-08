Pochybení u videa! Co se dělo v Liberci?

To, co bylo zřejmé většině diváků u televizních obrazovek prakticky vzápětí po akci, se s odstupem potvrzuje! Liberec neměl v nedělním večerním utkání dávat pokutový kop, ze kterého navýšil vedení na 2:0 a upevnil základ ke konečné výhře 3:1 nad Spartou. Rozhodnutí bylo chybné. Komise rozhodčích rychle reagovala a nastínila, jak se vše odehrálo. Škodu obrazně řečeno napáchalo i mnohými tolikrát velebené video. A nebyla to jediná chyba v zápase.