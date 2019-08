Slavia prodává Krále! Kam talentovaný záložník míří?

Fotbalová Slavia prodává Alexe Krále! Necelých 24 hodin po oslavách postupu do Ligy mistrů, který stvrdila výhra 1:0 nad rumunskou Kluží v domácí odvetě 4. předkola, dala 21letému reprezentačnímu záložníkovi souhlas k přestupu do Spartaku Moskva. Ruský gigant údajně za Krále zaplatil 12 milionů eur (přibližně 300 milionů korun).

Spartak o Krále usiloval delší čas, spolu s ním chtěl i záložníka Tomáše Součka. Zástupci ruského klubu jednali o jejich transferech zkraje srpna v Praze, červenobílí však stamilionové nabídky odmítli. V poslední dnech se ale situace změnila, management Slavie dal Královi nakonec zelenou.

Ten se v Edenu příliš neohřál, do Slavie se vrátil oklikou přes Teplice letos v lednu za osmnáct milionů. Okamžitě se zařadil mezi opory, sešívaným pomohl do čtvrtfinále Evropské ligy, z jednadvacítky si ho vytáhl kouč reprezentačního A-týmu Jaroslav Šilhavý. Nyní je před Králem další obrovská výzva.

Rozhodování mu možná ztěžovala lákavá účast v Champions League, neboť Spartaku se prestižní soutěž netýká. Nanejvýš si zahraje Evropskou ligu (pozn. – Spartak ve čtvrtek večer čeká odveta play off s Bragou).

Král je pátým důležitým hráčem, o kterého Slavia v létě přišla. Klíčoví stopeři Deli a Ngadeu využili výstupní klauzule ve smlouvě – Deli přestoupil do Brugg, Ngadeu do Gentu. Slovenský záložník Stoch zamířil do PAOK Soluň, reprezentační středopolař Zmrhal do Brescie.