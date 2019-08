První gól na Bohemce? Dlouho si ho budu vyčítat, vztekal se Nguyen

Vítězný gól jste inkasovali v 87. minutě. Co se vám teď honí hlavou?

Jsem hodně naštvanej. Dostali jsme dva laciné góly, přitom si myslím, že to byl remízový zápas. Nějaké body jsme si odsud měli odvézt.

Jak jste viděl rozhodující situaci zápasu?

Seběhlo se to rychle, musel bych se podívat na video, jak to přesně bylo. Přišla série chyb. Stopeři se srazili, Ugwu dával pod sebe a Vodháněl dával míč do prázdné brány...

Vodháněl vás po krásném sólu krátce po změně stran prostřelil střelou na bližší tyč. Nachytal vás?

To byl jednoznačně můj gól! Neřekl bych nejhloupější v kariéře, ale gól, který si budu dlouho vyčítat. Zvlášť, když jsme kvůli němu prohráli. Musím si pohlídat bližší tyč, protože ten hráč v podstatě neměl kam jinam střílet. Vím, že je levák a překvapilo mě, že vystřelil pravou, ale s takovou střelou bych si měl poradit.

V minulém kole jste porazili Spartu, po osmi kolech však máte na kontě jen devět bodů. Jak hodnotíte start do sezony?

Nikdo nemůže být spokojený, bodů mělo být daleko víc. Hlavně nás všechny mrzí ztráta doma s Olomoucí. V žádném zápase jsme nebyli horším týmem, bodů mělo být víc.

Pátá porážka v sezoně - a znovu těsně o gól. Je to k vzteku?

Zápasy, v nichž nedokážeme dát gól, bychom měli uhrát na 0:0 nebo dneska aspoň na 1:1. Čím méně gólů budeme dostávat, tím to pro nás bude lepší.