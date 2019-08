Dvě nešťastné teče složily Příbram na lopatky. A tak nakonec slaví Plzeň

Příbram sice favorizovanou Plzeň v sobotním duelu 8. kola nejvyšší soutěže hodně trápila, ale nakonec doma na podzim poprvé ztratila všechny body. Pro ni dost nešťastně, když ránu Krmenčíka tečoval do vlastní branky Tregler a tu Kopicovu chvíli před koncem Soldát. Na první zásah stihl zareagovat Alvir vyrovnáním na 1:1, na druhý úder už domácí nenašli odpověď. Škodův gól Příbrami sudí neuznal pro ofsajd.

Příbram začala už tradičním náporem. Neuběhly ani dvě minuty a mohla se také málem radovat z gólu. Na centr Zemana si naskočil netradiční hlavičkář Rezek a Hruška jen kontroloval očima, jak míč letí kousek nad břevnem. Odpovědí byla Kalvachova střela po zemi, s níž ale neměl Boháč problémy.

Dlouhé minuty se hrálo mezi šestnáctkami. Po dvaceti minutách udeřila Plzeň. Cmiljanovič špatně rozehrál, míče se zmocnil Kopic, prostrčil na Řezníka, který ihned vyzval k zakončení uzdraveného Krmenčíka. Plzeňský snajpr se obtočil kolem Kodra, a když jeho přízemní ránu ještě smolně tečoval Tregler mimo Boháčův dosah, Západočeši vedli.

Příbramští se zvedli velice rychle a srovnali po necelé čtvrthodině. Zeman se elegantně zbavil Kopice, jeho centr přelétl Škodu, na kterého se soustředili stopeři Viktorie, Alvir se pak pověsil do vzduchu a hlavičkou poslal míč do sítě. Plzeň mohla jít znovu do vedení v nastavení první půle. Trestný kop Hořavy prolétl k úplně volnému Řezníkovi, který ale míč trestuhodně minul.

Bitvu rozhodla Kopicova střela

Do druhé půle vstoupily oba týmy velmi aktivně. První šanci měl Řezník, ale Boháče nepropálil, a navíc se pískal ofsajd. Na druhé straně střílel těsně vedle Alvir. S přibývajícími minutami získala převahu Viktoria. Limberský zakončoval vysoko nad, vzápětí po hlavičce Hořavy pálil ve slibné pozici Krmenčík, ale také nad branku. Plzeňský útočník si o chvilku později pohrál s dvojicí domácích, ale místo střely odevzdal míč Treglerovi.

Domácí se vymanili z tlaku a znovu se pustili do ofenzivy. K nebezpečnému zakončení se však nedostali. Oba týmy evidentně toužily po gólu, kterým by překlopily skóre na svoji stranu. Hrálo se ve vysokém tempu, na trávníku se také víc jiskřilo, což sudí oceňoval žlutými kartami. Další slibnou šanci měl Hořava, trefil však jen nohy Soldáta. Chvilku poté zblokovala domácí obrana ránu Krmenčíka na tyč a Hořáva po rohovém kopu přestřelil.

Sudí se zřejmě natolik nechal unést hrou, že si nevšiml jasného faulu Hořavy na Cmiljanoviče, ani toho, že domácí obránce zůstal ležel na trávníku. Plzeň znovu zatlačila Příbram k jejich šestnáctce, ale při střelách Kalvacha a Krmenčíka ji podržel výborný Boháč.

Zahřmělo na druhé straně, byť jen na pár sekund. Zeman našel centrem Škodu, který poslal míč do sítě, ale byl v ofsajdu. Z gólu se naopak radovala Plzeň, když po centru Hlouška pálil Kopic a Soldát tečoval míč pod břevno vlastní branky. Příbramští nakonec zajímavou fotbalovou bitvu dohrávali o deseti, když po druhé žluté musel ze hřiště jejich kapitán Rezek.