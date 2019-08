Zázračně uzdravený Krmenčík po gólu myslel i na reprezentaci, kouč Vrba neudržel nervy

„Magnetická resonance ukázala, že sval je v pořádku, takže jsem se ve čtvrtek zapojil do tréninku. Dal jsem po dlouhé době gól na hřišti soupeře a vyhráli jsme, škoda ale dvou šancí, které jsem neproměnil," pravil Michael Krmenčík po utkání. Pak všechny přesvědčil o tom, že je opravdu fit. „Pokud by mě trenér Šilhavý povolal do reprezentace, jsem připravený," dodal.

Plzeňský kouč Pavel Vrba byl spokojený se třemi body, ale opět zbytečně reagoval na otázky, které mu zřejmě byly nepříjemné. „Vy se ke mně nechováte férově, tak vám nebudu odpovídat," řekl na dotaz deníku Sport, co pro něj výhra v Příbrami znamená.

Poznamenal jen, že si váží každého vítězství. Na dotaz Práva a Sport.cz, zda dlouho zvažoval nasazení Krmenčíka odpověděl: „Věděli jsme, že je v pořádku, tak proč bych ho nenasadil." Že média nedostala z klubu informaci o zdravotním stavu reprezentanta byla zřejmě jejich chybou...

Boháče opustilo štěstí

Trenér Příbrami Roman Nádvorník pochválil svůj tým za výkon a nasazení. „Kvalitní byla hlavně první půle, kdy jsme nepustili Plzeň do její obvyklé kombinace. Měli jsme první šanci, ale Rezek ji nedal," litoval kouč Příbrami.

"Bohužel jsme po hloupé chybě inkasovali a pustili Viktorku do hry. Ale po krásné akci se podařilo vyrovnat. Ve druhé půli už se projevila větší kvalita Plzně, přesto, kdyby si Škoda pohlídal ofsajdovou linii, mohli jsme jít do vedení. Plzeň nás pak dvacet minut přehrávala a Boháč chytil tři góly. Když už se zdálo, že utkání skončí remízou, pro nás cennou, dostali jsme druhý gól, opět po teči," smutnil trenér poražených.

Zklamaný byl i příbramský hrdina Marek Boháč. „Oba góly jsem dostal po tečích našich kluků. Myslím si, že obě střely bych měl. Škoda, ale v zápasech s takovým soupeřem, jako je Plzeň, potřebujete i to štěstí, a to jsem neměl. Ale za náš výkon se nemusíme stydět. Když budeme takhle hrát a trocha štěstí se k nám zase přikloní, další vítězství zase přijdou," říkal s nadějí v hlase.