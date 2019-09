Hoftycha v Ďolíčku fandové vítali. Dojdu si pro tebe, hecoval se kouč s hercem Trojanem

Necelých deset minut před koncem napínavého ligového souboje navíc rozvinuli v kotli obří transparent s nápisem „Hofťo, v Ďolíčku jsi vždy vítán!"

„Bylo to pěkné. Děkuji fanouškům za to, že mě tady kdykoliv uvítají. Já do Ďolíčku taky moc rád chodím, i když jsme ho se Slovanem přišli vyloupit. Je to sport a chtěli jsme tu vyhrát," tvrdil 52letý trenér.

Daniel Krch z Bohemians (vlevo), Petar Musa ze Slovanu Liberec a Lukáš Pokorný z Bohemians během utkání 8. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Popichování s Trojanem

K Botiči se těšil. Den před utkáním se po telefonu špičkoval s populárním hercem Ivanem Trojanem, velkým příznivcem vršovického klubu. „Žádná sázka ale mezi námi neproběhla. Akorát jsem mu říkal, ať si dá bacha, že jeho hlas znám a vím, kde sedí. A když na mě bude pokřikovat, že si pro něj dojdu. On mi zase povídal, že zná můj obličej a ví, kde stojím, takže si dojde pro mě," smál se Hoftych.

Právě pod ním naskočil Trojan v zelenobílém dresu do soutěžní bitvy. Zkraje června roku 2009 zasáhl do závěrečného kola druholigové sezony proti Ústí nad Labem. Na trávník vyběhl v 86. minutě, přesto v Ďolíčku porážku 0:1 neodvrátil. Fotbalisté Bohemians však měli v tu dobu postup do první ligy už v kapse.

Mrzely ho chyby v obraně

Za Klokany tehdy nastoupil třeba současný kapitán Josef Jindřišek. „Trénoval jsem tu i Davida Bartka. V klubu je domácí rodinná atmosféra a mám tady spoustu kamarádů. Často sem chodím na fotbaly," přiznal Hoftych, který ale jinak netajil zklamání. Slovan gólem Vodháněla v samém závěru padl 1:2 a nenavázal na týden starý triumf nad pražskou Spartou.

„Dostali jsme dva góly po stupidních chybách v obranné fázi. Nedokázali jsme se v zápase dostat do tempa. Nebyli tak náběhoví, rychlí, podařilo se nám jenom pár brejků," povzdechl si.

Michael Junior Ugwu z Bohemians a Radim Breite ze Slovanu Liberec během utkání 8. kola Fortuna ligy.

Vlastimil Vacek, Právo

Jeho svěřenci tak zůstali po osmi utkáních na devíti bodech. Dvaapadesátiletý trenér si uvědomuje, že konto mohlo být větší. „Měli jsme ale těžký los. Z prvních osmi zápasů hráli pětkrát venku, navíc jsme hostili Plzeň a Spartu. Teď se garde trochu otáčí a budeme mít víc utkání doma," říká.

Hoftych věří, že Slovan v tabulce poskočí do vyšších pater a během reprezentační pauzy vyléčí zdravotní šrámy. Za dva týdny dorazí k Nise Teplice. „Jestli do zápasu zasáhne i Oscar? Nevím, jestli si ho bude chtít Slavie stáhnout," kroutil hlavou liberecký trenér. Liberijského záložníka, jenž se vypracoval mezi týmové opory, nedávno získali červenobílí na přestup. Pro podzimní část sezony však 21letého šikulu ponechali na hostování pod Ještědem. „Oscar teď odlétá na reprezentační sraz. Žádné jiné informace nemám," dodal Hoftych.