Divoká remíza na Spartě! V Opavě zavládl šok, Slavia ztratila vítězství v závěru

Sešívaní v poslední době šlapou, ale ve Slezsku překvapivě zaváhali. Soupeře měli přitom přijatelného, alespoň co do statistik. Slavia neprohrála ani jeden z 18 ligových zápasů s Opavou a poslední čtyři vyhrála.

Lídr tabulky navíc už od 13. minuty hrál v početní přesile, červenou kartu si vysloužil Svozil. A sešívaní své výhody rychle využili. Ve 24. minutě se trefil Olayinka. Jenže další góly už úřadující mistr nepřidal a v 90. minutě zápasu přišel šok v podobě gólu opavského Žídka.

Jablonec zvítězil nad Baníkem

Šlágrem kola byl duel dvou týmů s ambicemi na pohárové příčky. Domácí byli na Střelnici favoritem, Jablonec do dnešního dne prohrál jediný z posledních 17 zápasů s Baníkem.

A v duchu úspěšné bilance pokračoval i v dnešním zápase. V úvodní čtvrthodině zápasu vstřelili Severočeši hned dva góly, jako první se v 9. minutě trefil Krob a čtyři minuty poté i Jovovič. V 80. minutě sice snížil na 1:2 z pohledu Ostravy Milan Baroš, ale další branky už Baník nepřidal a všechny tři body tak bere Jablonec.

Budějovice hostily Zlín

Na jihu Čech hrály týmy, které se dosud naposledy utkaly v lize v březnu 2009. Českým Budějovicím hrozil pád až na poslední místo, také Zlín se pohybuje ve spodních patrech tabulky.

V dnešním souboji se lépe dařilo domácím, kteří utkání ovládli 2:0. V první půli se parádně trefil Brandner, v závěrečných minutách pak přidal pojistku v podobě druhého gólu Rabušic, čerstvá posila Jihočechů.

Karviná válčila o body v Teplicích

Stínadla byla dějištěm bitvy o naději. Teplice do ní šly z posledního místa, také Karviná zatím získala pouze pět bodů. Severočeši s ní ještě nikdy neprohráli a doma ji vždy porazili. Domácí série Teplic se ale dnes zastavila poté, co ani jeden z celků nedokázal vstřelit gól a utkání tak skončilo nerozhodně 0:0.

Sparta po divokém průběhu remizovala se Sigmou

Letenští potřebovali před reprezentační pauzou zarazit fatální bodové ztráty z úvodu sezony. To se jim ale podařilo jen částečně. V zápase plném zvratů udeřila Sparta jako první - šla do vedení ve 20. minutě díky gólu Kozáka. Olomouc ale dokázala během pár minut vyrovnat, trefil se Hála. A o pár minut později bylo pro Sigmu ještě radostněji - po fatální chybě sparťanské obrany skóroval Plšek a do šaten se tak šlo za stavu 2:1 pro Sigmu.

Spartě se ale sedm minut po začátku druhé půle podařilo vyrovnat. Po skvělé Haškově přihrávce umístil Hložek míč do sítě mezi nohama gólmana Reichla. Další gól navíc o pár minut později přidal Guélor Kanga. Sparta tak opět strhla vedení na svou stranu.

Další zvrat však způsobil druhým gólem v zápase Jakub Plšek, který hlavičkou z bezprostřední blízkosti opět vyrovnal skóre. Další gól už nepadl a oba soupeři si tak z utkání odnášejí po bodu.