Obchod roku potvrzen! Král přestoupil ze Slavie do Spartaku Moskva, dražší byl jen Rosický

Fotbalista Alex Král přestoupil z pražské Slavie do Spartaku Moskva. Český šampion dostane za jedenadvacetiletého reprezentačního záložníka 310 milionů korun. Král se po Tomáši Rosickém stal druhým nejdražším hráčem, který z domácí ligy odešel do zahraničí. Dortmund v lednu 2001 zaplatil za Malého Mozarta dokonce 504 milionů korun.

Melouny se hrnou do Edenu! Nejdřív postup do Ligy mistrů, který fotbalové Slavii vynese přibližně půl miliardy korun. A těsně po něm ještě také lukrativní prodej hráče.

Alex Král se do Slavie vrátil v zimě z Teplic. Na jaře s týmem vyhrál ligový titul i domácí pohár a došel s ním až do čtvrtfinále Evropské ligy. Ruský klub už o něj projevil zájem začátkem srpna, tehdy ale Pražané ještě prodej odmítli.

💬 „Zažil jsem tu neuvěřitelnou sezonu. Doufám, že i tenhle krok je ten správný,“ loučí se @alexkralcz.



📺 Sledujte celý rozhovor o přestupu do Ruska na #slaviatv https://t.co/RLCvw7GTBd — SK Slavia Praha (@slaviaofficial) 1. září 2019

Poté, co Spartak výrazně navýšil nabídku, už s Královým odchodem souhlasili.

"První impuls přišel někdy před dvěma týdny. Ani jsem nevěřil, že by se kluby mohly na mém přestupu dohodnout. Sešla se však spousta pozitivních věcí pro mě i pro Slavii a transfer se realizoval," líčí mladý reprezentant v rozhovoru pro klubovou televizi.

"Spartak je velkoklub a moc si vážím, že právě do mě vkládá takovou důvěru. Budu se snažit přestupní částku splatit stejně, jako jsem se snažil ve Slavii. Moc se těším," líčí Král.

Nový rekord Slavie

„Způsob a rychlost, jakými se Alex prosadil, jak zvládl zápasy s těžkými soupeři zvučných jmen v Evropské lize, byly neskutečné. Když se suma vyšplhala na astronomických 310 milionů korun, nechali jsme rozhodnutí na hráči samotném. Klub v čistém vydělal po odečtení vstupní investice a odvodu z procent na hráči přes 250 milionů korun, což je nový rekord Slavie," mne si ruce Jaroslav Tvrdík, předseda představenstva.

"Klub dostává i procenta z dalšího prodeje a další bonusy. Chci poděkovat i Spartaku Moskva, který o hráče extrémně stál, a jemu i Alexovi přeji naplnění všech jejich očekávání. V klubu bude mít Alex vždy dveře otevřené," ujišťuje Tvrdík.

Královým odchodem je mužstvo oslabeno. Přišlo o záložníka, ale také jednoho ze čtyř případných stoperů. „Nabídka pro klub byla monstrózní a skvělá byla i pro hráče. Alex chtěl zahraničí zkusit, chtěl odejít. Spartak měl eminentní zájem a nebyl jediný. Mnoho klubů ho sledovalo, nabídek na něj chodilo hodně. Nabídka Spartaku se ale během týdne navyšovala a skončila na astronomické výši," vysvětluje trenér Jindřich Trpišovský.

Pod Trpišovským ještě vyrostl

„Musíme poděkovat hlavně Slavii. Jak panu Tvrdíkovi, tak trenérovi Trpišovskému. Alexův transfer do Spartaku je velkou reklamou pro Slavii v Evropě," poukazuje Karol Kisel z agentury K2K Sports Entertainment Group, která hráče zastupuje.

„Rozhodnutí přestoupit v zimě do Slavie se ukázalo jako nejlepší možné. Alex v klubu pod vedením týmu trenéra Trpišovského ještě vyrostl, o čemž svědčí nejen jeho prosazení se do základní sestavy, ale aktuálně i rekordní přestup do zahraničí," dodává jeho kolega z agentury Martin Latka.

V zákulisí se spekuluje, že Slavia získá na hostování s opcí Jakuba Horu z Teplic.