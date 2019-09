Rabušic hned v premiéře za České Budějovice skóroval

Rabušic v 84. minutě hlavou překonal brankáře Stanislava Dostála a pojistil vedení Dynama. "Byl to krásně kopnutý roh a Zlín, jak bránil zónově, tak jsem tam najednou vyplaval sám, dobře jsem to trefil a ještě se to odrazilo od tyče. Zaplaťpánbůh, že to spadlo do branky," řekl Rabušic novinářům po zápase.

Výhra i gólová trefa mu vstup do nového angažmá usnadnila. "Super, takhle jsem si to představoval. Útočníkovi takový začátek vždycky pomůže. Teď bude reprezentační pauza, potrénuju a budu na tom ještě lépe," uvedl bývalý hráč Brna či Liberce, jenž naposledy působil v maďarském klubu Szombathelyi Haladás.

Trenér Českých Budějovic David Horejš během utkání svého týmu se Zlínem.

Václav Pancer, ČTK

České Budějovice delší dobu řešily problém s útočníky. V kádru měly Davida Ledeckého a Iva Táborského. Ostatní ofenzivní hráči už nemají zkušenosti s tím, že by nastupovali na hrotu. Proto padla volba na devětadvacetiletého Rabušice, kterého jihočeský klub na konci srpna oslovil.

"Ozval se mi trenér David Horejš. Čekal jsme na nějakou zajímavější nabídku ze zahraničí, ale ta nepřicházela. Když se ozvaly České Budějovice, tak mě to hned oslovilo," přiznal trojnásobný reprezentant.