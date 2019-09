Rozladěný Trpišovský káral: Na hřišti nebyl hráč, který by se dotknul nadprůměrného výkonu

Ve středu po výhře nad rumunskou Kluží (1:0) a postupu do základní skupiny Ligy mistrů létala pražská Slavie v oblacích, nedělní ligový výlet do Opavy ji ale tvrdě srazil na zem. Sešívaní, přestože hráli od 13. minuty přesilovku a docela rychle i vedli, roli velkého favorita nezvládli a brali jen bod za remízu 1:1. Tu trefil ve druhé minutě nastavení domácí kapitán Jan Žídek.

„Myslel jsem si, že euforie, kterou jsme teď v týdnu prožili utkání nijak neovlivní, ale realita byla jiná. A nejde ani o to, jak utkání skončilo. I kdybychom vyhráli, hodnotil bych to stejně. Místo toho, abychom navázali na to, co jsme dokázali, nebyl na hřišti jediný hráč, který by se dotknul nadprůměrného výkonu," zlobil se trenér Slavie Jindřich Trpišovský.

Hosté soupeře výrazně přestříleli, do branky prošla ale jen střela Olayinky. Zbylých deset lapil Šrom.

Peter Olayinka ze Slavie při utkání v Opavě.

Vladimir Pryček, ČTK

„Měli jsme to jako na podnose, červená karta, vedli jsme brzo. Opava se zatáhla a bylo to jako v házené. Ale stříleli z nesmyslných pozic. Nebyl to týmový výkon, proto to možná to skončilo 1:1," hledal důvody druhé ligové remízy stoper Slavie Ondřej Kúdela.

„Když je to o jeden gól, vždycky může vzniknout nějaká taková situace, po které domácí srovnali. Ale nám by se to stávat nemělo a o to více mrzí, že to bylo v 90. minutě," řekl Kúdela.

Zleva Karol Mondek z Opavy a Tomáš Holeš ze Slavie během utkání 8. kola první fotbalové ligy.

Vladimir Pryček, ČTK

Opava vystřelili přímo nabránu Přemysla Kováře, jenž těsně před utkáním nahradil zraněného Ondřeje Koláře, jedinkrát. V nastaveném čase se trefil stoper Jan Žídek, který na zadní tyči přeskočil Holeše a ukončil pět ligových zápasů dlouhou šňůru Opavy bez bodového zisku.

„Opava si to za výkon zasloužila. Nevzdali se, přestože hráli v deseti. Vydřeli to. My si naopak za tenhle výkon zasloužili trest. Vůbec jsme se do zápasu nedostali," řekl Trpišovský.

Jan Žídek z Opavy vyrovnal proti Slavii na 1:1.

Vladimir Pryček, ČTK

„Měli jsme mraky situací na to gól přidat. Těch pozic bylo strašně moc. Ale náš výkon nebyl dobrý běžecky, fotbalově ani mentálně. Kazili jsme jednoduché věci a po jedné takové ztrátě, kdy jsme se prohráli hlavičkový souboj, hráč se odpoutal a před brankou prohráli hlavičkový souboj, jsme i inkasovali," líčil klíčový moment Trpišovský, jenž se musel obejít už bez Alexe Krále, který přestoupil do Spartaku Moskva.

V Opavě scházel i Bořil, Hovorka a Traoré. „Hovorka a Traoré nemohli ze zdravotních důvodů, Bořilovi jsme chtěli ulehčit, protože odjíždí na nároďák," vysvětlil trenér Slavie.