Táta je sparťan a za dva góly nebude rád, smál se Plšek. Zahraničí nevyšlo, tak kraluje střelcům doma

S Kubou jsem měl v týdnu velký pohovor. Chápu snahu hráčů odejít do zahraničí, nechtěl jsem mu něco překazit. Ale řekli jsme si, co by musel takový transfer přinést jemu i klubu. Nabídka z Maďarska určitě nebyla tak adekvátní, jak se psalo. Podmínky splněny nebyly, což Kuba chápe. Všechno je mezi námi v pořádku, na Spartě odpověděl výkonem na hřišti.