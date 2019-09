Opavský Svozil se omlouval i děkoval: Bod proti Slavii je pro nás velmi cenný

Sudí Ondřej Berka nejprve souboj slávistického útočníka s opavským stoperem jako nedovolený neposoudil. Zpětně prohlédnout si ho šel až na doporučení VARu a Svozila vyloučil. „Byl jsem tou červenou kartou překvapený. Šlo o souboj tělo na tělo, brnkli jsme o sebe nohama. Ale ve chvíli, kdy se šel dívat na video, tak jsem tušil, že je zle," připustil Svozil.

„Nebudu se vymlouvat, udělal jsem chybu. Ale ta červená je za mě přísná. Když už tak to mělo být za žlutou kartu. Ale beru to jako fakt a musím klukům poděkovat, jak to odpracovali a vytěžili z toho těžkého zápasu bod," pokračoval 25letý fotbalista SFC Opava.

Zleva Michal Frydrych ze Slavie a Pavel Zavadil z Opavy.

Vladimir Pryček, ČTK

Zbytek utkání prožíval v útrobách stadiónu velmi těžce. Obzvláště, když zanedlouho po jeho vyloučení vstřelil Peter Olayinka vedoucí gól Slavie. O to větší radost měl ve druhé minutě nastavení druhého poločasu, kdy opavský kapitán Jan Žídek z první domácí střely na branku vyrovnal na konečných 1:1.

„Snažíme se v domácím prostředí být jiný soupeř než venku. Slavia má za sebou možná nějaké oslavy po postupu do Ligy mistrů, tak jsme toho chtěli využít. Ale klukům jsem to ztížil a musím jim poděkovat, protože Slavia je fotbalově úplně někde jinde. Pro nás je, i v momentálním rozpoložení kdy jsme prohráli pět zápasů za sebou, ten bod velmi cenný. Můžeme se od toho bodu odpíchnout," řekl olomoucký rodák Svozil.

Zleva Jan Žídek z Opavy a Nicolae Stanciu ze Slavie.

Vladimir Pryček, ČTK

Právě do hanácké metropole budou Slezané zajíždět po reprezentační přestávce (pátek 13. září v 18. hodin). Svozil se ale na utkání 9. kola bude dívat jen z tribuny.

„Hrál jsme v Olomouci, takže mě absence bude mrzet, ale beru to tak, jak to je. Budou jiné zápasy, snad trenéra přesvědčím a do sestavy se vrátím," naznačil Svozil, že aktuálně neprožívá nejlepší fotbalové období. „Nejprve jsem byl jsem zraněný, pak jsem v Plzni zavinil gól a teď jsem byl ve stejné minutě vyloučený. Jsou ale horší věci na světě. Musím se zvednout a makat dál," pousmál se Svozil.