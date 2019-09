Poslední místo? Za třináct let nepamatuji, říká teplický kapitán Ljevakovič

Jak vnímáte současnou mizérii teplického fotbalu?

Jsem tady dlouho, třináct let, a nepamatuji, že bychom byli v lize takhle úplně na chvostu. Momentálně nám nic nevychází, je to bída.

Zápas s Karvinou nepatřil k ozdobám soutěže, naopak přinesl při bezbrankové remíze jen málo kvality. Čím si to vysvětlujete?

První poločas byl z naší strany bezzubý. Převládala nervozita, věděli jsme, o co jde. Vzadu jsme se snažili uhrát nulu, což se povedlo. Ale v útoku jsme neměli žádnou střelu. Možná jen náznaky, a to je málo na to, abychom utkání zvládli za tři body. Druhý poločas už byl od nás dobrý, ale stále bez vstřelené branky.

V čem vidíte herní neduhy?

Pořád nám něco chybí, aby se zápas zlomil v náš prospěch a proměnili jsme šance. Bod je nedostačující. Ale nezbývá nám, než jít dál a bojovat.

Po souboji s Karvinou bylo patrné na teplické straně velké rozladění i směrem k rozhodčím.

Nastaly ve druhém poločase situace, kdy nás sudí brzdili. Trenér to nemohl vydržet. Je to všechno dokola. Myslím, že rozhodčí začínají pomalu dělat tragické výkony. Viděli jste, co se stalo při utkání v Liberci se Spartou. Nechci házet všechno na lidi v černém, to nemá cenu, co můžete očekávat? Aby vás příští zápas ještě více sekli. Spíš to beru tak, že jsme jako hráči udělali málo, abychom zápas vyhráli.

K důležitému utkání s Karvinou nebyl nominován dosavadní kapitán Jakub Hora, po němž jste znovu přebral kapitánskou pásku, kterou jste nosil už předtím.

Tak to je asi otázka pro jiné, k tomu se nebudu vyjadřovat.