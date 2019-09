Slavia? Bylo to šílené, ale teď chci ukázat, kdo je Baluta! plánuje posila Liberce

„Bylo to pro mě složité období. V Rumunsku jsem patřil k nejlepším v týmu. Vyhrál jsem pohár a rozhodl se udělat velký krok do Slavie. Od listopadu bylo moje sebevědomí nízké, protože jsem nehrál," řekl Baluta.

Slavia ho koupila minulý rok v červnu za 68 milionů korun z Craiovy. Do té doby byl nejdražší posilou ambiciózního klubu dotovaného čínskými majiteli. Od prosince loňského roku však rodák z rumunské Craiovy odehrál v sešívaném dresu ve všech soutěžích včetně MOL Cupu necelých 500 minut. Z toho v aktuálním ročníku pouhých 90 proti Bohemians 1905.

https://www.facebook.com/fcslovanliberec/posts/10158984873757516

„Nikdy jsem nebyl v takové situaci, potřebuji hrát a teď jsem připravený. Bylo to šílené, protože v tréninku se mi dařilo. Bylo mi řečeno, že mi věří a chtějí mě v klubu, protože pro Slavii to bude těžký rok s hodně zápasy. Poslední den evropského přestupového okna jsem se dozvěděl, že by bylo dobré, abych odešel na hostování. Byl jsem zklamaný, ale teď musím zapomenout a soustředit se na Liberec. Chci ukázat, kdo je Baluta!" nechal se slyšet 25letý ofenzivní hráč, jehož si Slavia může z hostování v případě potřeby stáhnout již po podzimní části.

„Nerozuměl jsem tomu, i když jsem se zlepšoval, každý den jsem se učil. Nebylo to pro mě jednoduché, protože to bylo moje první angažmá v cizině. Ale teď se cítím dobře, sebevědomí se mi vrátilo a věřím, že odteď to už bude dobré. Chci poděkovat Liberci, že mi dali možnost sem přijít," kvitoval rumunský reprezentant.

Alexandru Baluta ze Slavie během utkání v Mladé Boleslavi.

Vlastimil Vacek, Právo

Mrzí ho však, že ho minou atraktivní zápasy Ligy mistrů. Vždyť los přisoudil českému mistrovi Barcelonu, Dortmund a Inter Milán. „Je to sen pro každého hráče proti takovým týmům hrát. Ale jak říkám, teď musím být soustředěný tady v Liberci. Doufám, že se Slavii bude dařit," přeje dnes již bývalým parťákům úspěch na dálku.

„Musím zapomenout na dobu ve Slavii, i když samozřejmě byly i pěkné momenty. Vyhrál jsem ligu, český pohár i superpohár. Byl jsem pyšný, protože tyto tři trofeje jsem nikdy nezískal. Hostování v Liberci je pro mě velkým krokem, musím ukázat to nejlepší," pověděl.

Poprvé se ukázat v modrobílém dresu může v sobotu U Nisy proti Teplicím. „Doufám, že budu hrát dobře. Je to další krok, jsem hrdý, že tu můžu být. Jsem opravdu šťastný, protože mě kontaktovali a chtěli mě tady v Liberci. Těší mě to, protože znám tým, hráče i historii klubu... Mluvil jsem s některými hráči, kteří tady působili, konkrétně mám na mysli Renata Keliče, který mluvil o klubu velmi hezky. Vybral jsem si Liberec, protože si myslím, že patří k lepším týmům z ligy. Minulý rok se dostali do skupiny o titul a Slavia s nimi má vždy velké problémy. Je to pro mě velká výzva," uzavřel.