Krysy pro krysu! Bývalí fotbalisté Sparty se v derby na Letné mají na co těšit

To bude peklo! Od chvíle, kdy se rumunský fotbalista Nicolae Stanciu vrátil do české nejvyšší soutěže, planou v táboře Sparty vášně. Rozhodl se totiž působit v konkurenční Slavii a fanoušci z Letné mu to nemohou odpustit. S blížícím se derby „S", jež se bude hrát na Letné 22. září, také chystají pro „zrádce", jak někteří rumunskou hvězdu nazývají, drsné přivítání. Těšit se prý ale mají i další hráči, co prošli Spartou a nyní hrají v dresu rivala z Vršovic. Co mají fanoušci v plánu?