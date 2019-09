Bez čínského investora se neobejdeme ani při účasti v Lize mistrů, neskrývá Tvrdík

Ani účast v Lize mistrů není poukázkou na ekonomickou soběstačnost bez přítomnosti čínského investora. Připustil to předseda představenstva fotbalové Slavie Praha Jaroslav Tvrdík při středečním setkání s fanoušky po slavnostní předpremiéře osmého dílu dokumentu Totální sezona, který připomíná vyvrcholení loňského snažení klubu z Edenu v podobě postupu do Ligy mistrů. „Nikdy nešly informace či záběry ze zákulisí na veřejnost v takové míře," komentoval Tvrdík díl, po němž více než hodinu odpovídal příznivcům klubu.

S jakou bilancí budete spokojený po základní skupině Ligy mistrů, v níž váš tým narazí na Inter Milán, Dortmund a Barcelonu?

S trochou nadsázky je naším jediným úkolem dvakrát porazit Inter Milán. Náš hlavní akcionář je z Číny, čínského majitele má rovněž Inter. Obě společnosti přitom mají kluby i v čínské nejvyšší soutěži, tudíž spolu soupeří. A když jsem byl na návštěvě u majitele, tak si přál, abychom hlavně porazili italský klub... Ale zcela vážně. Budu rád za každý gól, za každý bodový zisk. Pro nás je vítězstvím už samotná účast.

Byla pro Slavii účast z ekonomického hlediska existenční otázkou?

Takhle otázka nestojí. Je třeba si uvědomit, že za pouhou účast ve skupině bez jakékoliv kalkulace s dalším bodovým ziskem máme garantovaných čtyři sta milionů korun. Další finance získáme z marketingových práv, očekávaný příjem ze vstupného je sto milionů korun. A k tomu jsme prodali Alexe Krále za tři sta milionů korun. Tudíž náš příjem už nyní je osm set milionů korun.

Může se Slavia v případě opakované účasti v Lize mistrů v budoucnosti obejít bez čínského investora?

Kluby na západě Evropy naplní minimálně padesát procent rozpočtu ze vstupného, marketingu a merchandisingu. Kupříkladu Kluž, kterou jsme vyřadili v předkole Ligy mistrů, má z marketingu za jednu sezonu tři miliony eur, tudíž přibližně pětasedmdesát milionů korun. Naproti tomu náš zisk v tomto směru je deset milionů korun. A zcela upřímně, ve fotbale není nic nalajnovaného, ziskové mohou být třeba dvě sezony za sebou, pak může přijít propad. Tudíž je důležité, abychom se mohli opřít o silného partnera. Nebýt čínského investora, bylo by nemyslitelné, aby si trenér Trpišovský přestavil kádr k obrazu svému. Ale každopádně nechceme být stoprocentně závislí na majiteli, jen mu posílat každý rok šek a čekat na jeho proplacení.

Bylo možné udržet Alexe Krále? Nebo byl jeho odchod do Ruska nevyhnutelný?

Odchod Alexe do Spartaku Moskva byl specifický. Nemůžeme být za každé situace za hrdiny. Spartak začal jednání s nabídkou tři a půl milionu eur. A Alex nechtěl kategorický odejít. Nestavěl nás do situace, že pro něj není jiná volba. Klidně by zůstal. Jenže Spartak ho chtěl do základní sestavy. Postupně cenu navyšoval. A když zástupci ruského klubu bez váhání zaplatili dvanáct milionů eur, nebylo co řešit. Tím spíše, že i pro Alexe šlo z ekonomického hlediska o mimořádně atraktivní nabídku. Dostal dvacetkrát více.

Přitom v zimě 2017 Slavia pustila Krále bez většího odporu do Teplic.

Když Alex náš klub tehdy opouštěl, dost jsem se divil, že mládežnický reprezentant míří z Edenu pryč. Určití lidé mě ujišťovali, ať si nedělám starosti, že Král nikdy nebude dost dobrý pro ligové nároky Slavie. Ale když přišel trenér Trpišovský, od začátku mě přesvědčoval, abychom Krále koupili zpátky. Investovali jsme osmnácti milionů korun. A inkasovali dvanáct milionů korun. Jde rovněž o důkaz, že ze Slavie už kluby neberou hráče jako někde ve výprodeji, což se dělo v minulosti. Navíc se oklikou vrátím k silnému čínskému majiteli. I díky němu jsme si mohli dovolit odmítnou nabídku na devatenáct milionů eur za Tomáše Součka, což by asi žádný klub v Česku neudělal.

Radost hráčů Slavie z vítězství a postupu do základní skupiny Ligy mistrů.

Kateřina Šulová, ČTK

V rámci Ligy mistrů čeká Slavii konfrontace nejen na elitní úrovni, ale i v Youth Champions League. Jaké je vaše očekávání v tomto směru?

Jsem na souboje v mládežnické Lize mistrů velice zvědavý. Ve většině kategorií jsou naše týmy v domácích soutěžích na prvních či druhých místech. Kvůli zkušenostem a porovnání je posíláme na kvalitně obsazené zahraniční turnaje. Ale Liga mistrů je něco úplně jiného. Myslím, že jde pro kluky naší juniorky o obrovské štěstí. Nepochybně hráče zápasy v Interem, Dortmundem i Barcelonou posunou.

Můžete přiblížit vývoj akademie, kterou jste měli v plánu založit na Praze 14? V jaké fázi projekt je?

Jde o velký rest. Místní zastupitelstvo naše záměry představuje, ale čekáme na rozhodnutí magistrátu. Doufáme, že nás podpoří jako Spartu či Bohemians. Vždyť letenský klub provozuje tréninkové centrum na Strahově za symbolickou částku, v případě Bohemians zase magistrát koupil stadion. Pokud by definitivní verdikt nepadl do konce října, máme připravenou jinou variantu.