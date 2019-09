Měl jsem těžké nohy, přiznal Řezníček po návratu do české ligy. Přesto Teplicím pomohl ze dna

Jakub Řezníček se do české ligy vrátil po tři čtvrtě roku v Lokerenu, kam přestoupil letos v lednu z Plzně. V Belgii však vydržel jen devět měsíců, celkem za něj nastoupil do pěti utkání.

„V Lokerenu po prvním kole vyhodili trenéra a nový mě nechtěl. A tak se řešila moje budoucnost. Chtěl jsem samozřejmě ještě zůstat venku, což se nepodařilo. Měl jsem i nějaké nabídky z Čech, ale přijal jsem Teplice, které mě hodně chtěly. Volal mi Vachy (Štěpán Vachoušek, sportovní ředitel) i trenér, a to mě přesvědčilo. Doufám, že jim to splatím na hřišti," věří Řezníček.

„Bod bereme. Bylo to strašně bojovné utkání. Škoda té penalty, byla úplně zbytečná. Kdybychom ji neudělali, myslím, že bychom to tady ukopali. Ale každý bod je dobrý, navíc z venku a z Liberce," poznamenal Jakub Řezníček, jenž sice s parťáky U Nisy vedl už od 3. minuty po přímém volném kopu Petra Mareše a zaváhání gólmana Filipa Nguyena, jenže po čtvrthodině hry zbytečně ve vápně fauloval Jan Shejbal a Liberec z pokutového kopu vyrovnal na konečných 1:1.

Začal už při své premiéře ve žlutomodrém dresu, přestože naposledy hrál mistrovský zápas letos v únoru. „Fotbal jsem strašně dlouho nehrál, cítil jsem se těžce. Bylo to těžký, ale každým odehraným zápasem se do toho dostanu, více se sehrajeme a bude to lepší," věří bývalý hráč Příbrami, Mladé Boleslavi, Českých Budějovic, Sparty, Brna, Olomouce či naposledy Plzně.

Ondřej Karafiát (vpravo) z Liberce a Pavel Vyhnal z Teplic v utkání 9. kola fotbalové ligy.

Radek Petrášek, ČTK

„Sice jsem trénoval, běhal, ale fotbal, to je jiná úroveň. Je to soubojové, těžké. Je to znát, měl jsme těžké nohy. Musím se do toho dostat. Zrychlit, přijde mi, že jsem takový zpomalený, ale myslím, že jsem to odmakal a nemám se za co stydět," poznamenal Řezníček.

Teplicím pomohl díky získanému bodu z posledního místa. Navíc Severočeši mají odložené utkání s Mladou Boleslaví k dobru, odehrají ho následující středu. „Máme zápas k dobru a tabulka je nabitá. Jednou vyhrajete a jste osmí... Navíc je začátek soutěže. Myslím, že to zvedneme a bude to lepší," uzavřel mazák, který v Liberci odehrál svůj 259. zápas v nejvyšší české soutěži.