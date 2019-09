Sparta překopala tým a slaví. Museli jsem reagovat, vysvětluje kouč

„Museli jsme reagovat na to, že jsme dosud v sezoně inkasovali až příliš mnoho branek. V reprezentační pauze jsme si provedli analýzu, korektury ve složení mužstva byly jejím vyústěním," tvrdí sparťanský kouč Václav Jílek, který nasadil do branky Heču a ve stoperské dvojici nastoupili Lischka s Kayou. Na levém kraji obrany dostal příležitost Frýdek.

„Všichni zahráli dobře. Nuly si moc cením. Je výsledkem nejen kvalitního výkonu defenzivních borců. Dozadu si kompaktně počínal celý tým. Výhra by nám měla před těžkými duely se Slavií a Plzní pozvednout sebevědomí," očekává. Mrzí ho jen zranění Krejčího, který nedohrál kvůli podvrtnutému kotníku. „Až zevrubnější vyšetření ukáže, jak na tom je," dodal Frýdek.

Zleva Zdeněk Folprecht ze Zlína a Guélor Kanga ze Sparty v duelu devátého kola první ligy

Dalibor Glück, ČTK

Ligové utkání si poprvé za Spartu zahrál od začátku stoper David Lischka, který už překonal vleklé zdravotní problémy. „Jsem samozřejmě strašně spokojený. Ještě lepší by bylo, kdybych vydržel celý zápas. Jenže mě dvacet minut před koncem začaly sužovat křeče v lýtku, a tak jsem si musel říct o střídání. Příště už třeba zvládnu celé utkání," přemítá.

Těší ho, že si sparťané poradili s urostlými zlínskými útočníky Poznarem a Wágnerem. „Až na pár závarů jsme toho domácím moc nedovolili. Když míč přece jen skončil v naší síti, mávl asistent sudího naštěstí ofsajd. To jsem si hodně oddechl. Nakonec rozhodlo, že jsme do střetnutí velmi dobře vstoupili. I mně to notně ulehčilo adaptaci na první ligu, která je mnohem náročnější než ČFL, v níž jsem doteď za béčko nastupoval," říká spokojený Lischka.

Do sparťanské sestavy nově naskočil i Martin Frýdek a hned si navlékl kapitánskou pásku. „Do pauzy jsme podali takřka optimální výkon. Ve druhé půli už to nebylo úplně ono, pořád máme co zlepšovat," nepropadá euforii.

Fotbalisté Sparty se radují z glólu ve Zlíně.

Dalibor Glück, ČTK

Přiznává, že se na utkání moc těšil. „A taky jsem cítil značnou zodpovědnost. Snad jsem mužstvu pomohl. Všichni jsme odvedli kvalitní výkon," míní Frýdek, který neřeší, že nastoupil na nezvyklém postu. „Nevadí mně hrát na kraji obrany, i když jsem víc zvyklý na střed hřiště. Jsem především rád, že mi dal kouč důvěru. Je na něm, kam mě postaví. Na kterékoliv pozici se snažím zahrát co nejlíp," svěřil se Frýdek.